In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte man in Wien-Meidling eine spektakuläre Aktion bewundern

Der Adler ist gelandet.

Foto: ÖBB/Robert Deopito

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen nächtlichen Spaziergang durch Wien-Meidling wagte, konnte eine spektakuläre Szene bewundern – oder seinen Augen nicht trauen. Denn die ÖBB hat in diesem Zeitraum eine 2.400-Tonnen-Brücke über die sieben Gleise der Südbahn vor dem Bahnhof Meidling geschoben, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Die Aktion im Zeitraffer. ÖBB/Robert Deopito

Die ÖBB ist nämlich gerade dabei, die dortigen am Ende ihrer Lebensdauer angelangten Brücken zu ersetzen, unter anderem durch den 2.400-Tonnen-Koloss. Dieser wurde Freitagnacht über die Breitenfurter Straße transportiert und in der Nacht darauf durch den sogenannten Meidlinger (Gelände-)Einschnitt.

So schaut's bei Tageslicht aus. ÖBB/Robert Deopito

Die Aktion fand in der Nacht statt, weil der laufende Bahnverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollte. Daher wurde die gesamte Stahlbogenbrücke mit einer Stützweite von 58,60 Metern seit Mai auf einem Vormontageplatz neben der nahen Donauländebahn errichtet, ehe der Transport zum Zielort begann. In dieser Lage bleibt die neue Brücke nun, bis sie im April nach Abbruch der bestehenden Brücken in ihre endgültige Lage quer verschoben wird. (red, 11.11.2019)