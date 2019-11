Insgesamt heuer wieder drei Ausführungen geplant – Auch kleinere in optionalen 5G-Ausführungen

Bei Samsung gibt es bald wieder neue Smartphones. Foto: APA/AFP/JUNG YEON-JE

Während sich das Smartphone-Jahr 2019 langsam seinem Ende zuneigt, gibt es nun bereits die ersten Vorboten für die nächste Hardwaregeneration. Und zwar in der Form, die diese Branche wohl wie keine andere kennzeichnet: Leaks.

Auswahl

Der auf solche Vorabinformationen spezialisierte Journalist Evan Blass hat erste Details zum Galaxy S11 öffentlich gemacht. Demnach soll es wieder drei unterschiedliche Ausführungen für Samsung nächstes Top-Smartphone geben. Zentraler Unterschied bleibt dabei der Bildschirm – konkret soll dieser je nach Modell 6,4 (oder 6,2 – hier hat Blass divergierende Informationen), 6,7 oder 6,9 Zoll groß sein. Ein Unterschied zum Vorjahr: Eine Variante mit flachem Display – wie heuer das S10e – soll es nicht mehr geben. Alle Modelle werden einen seitlich abgerundeten Bildschirm aufweisen.

5G überall

Eine weitere zentrale Neuerung: Sämtliche Ausführungen soll es in 5G-Varianten geben. Beim größten Modell soll dies gar die einzige Option bleiben, während es für die beiden kleineren Ausführungen auch eine LTE-Ausgabe geben wird.

Screenshot: Redaktion

Mit weiteren Details zur Hardwareausstattung kann Blass derzeit nicht aufwarten, einiges lässt sich aber auch hier unschwer erraten. So ist davon auszugehen, dass das S11 mit einem Exynos 990 als Prozessor ausgestattet wird, immerhin wurde dieser erst vor wenigen Wochen vorgestellt. Wahrscheinlich erscheint auch die Integration jenes 108-Megapixel-Kamerasensors, der in Kooperation mit Xiaomi entstanden ist, und der auch in dessen Mi Note 10 zu finden ist.

Ablauf

Wann die offizielle Vorstellung erfolgen wird, ist derzeit natürlich noch nicht bestätigt. Blass spricht aber von einem Zeitraum zwischen MItte und Ende Februar – das würde auch mit dem Vorjahr übereinstimmen. Bei SamMobile hatte man vor kurzem die dritte Februarwoche für den Samsung Unpacked-Event genannt. (apo, 11.11.2019)