6.30 KLIMATAG

ORF-Thementag: Unser Klima – Unsere Zukunft Acht Dokumentationen und Reportagen und sogar die Barbara Karlich Show um 16 Uhr stehen im Zeichen des Klima wandels. Zehn Stunden lang geht es um seine Auswirkungen und Facetten. Ab 20.15 Uhr begrüßen dann Tarek Leitner und Simone Stribl Expertinnen und Experten. Um 20.30 Uhr folgt die Doku 5 Grad plus – Wie das Klima unsere Welt verändert,in Kreuz und quer: FAIRantwortung geht es um 22.30 Uhr um nachhaltiges Leben, und um 23.05 Uhr steht etwa noch Zeit für Utopien – Wir machen es anders auf dem Programm. Bis 2.30, ORF 2

20.15 ÖKOSYSTEM

S.O.S. Amazonas: Apokalypse im Regenwald Flammen haben diesen Sommer in den Amazonas-Regenwäldern Brasiliens gewütet. Hauptursache für die Brände dürften die Brandrodungen sein. Wenn die grüne Lunge der Erde brennt, ist weltweit Feuer am Dach, denn der Schutz des einzigartigen Ökosystems ist von existenzieller Bedeutung. Der Film untersucht die aktuelle ökologische und humanitäre Katastrophe der Amazonas-Region. Bis 21.10, Arte

Brasiliens Ureinwohner wie die Uru-Eu-Wau-Wau sind von den Rodungen

am Amazonas besonders stark betroffen: "S.O.S. Amazonas" um 20.15 Uhr, Arte. Foto: Reuters

20.15 JÜDISCHES LEBEN IN WIEN

Erbe Österreich: Ein Glanz von Ringstraße – Der jüdische Friedhof in Währing Die Geschichte der Wiener Ringstraße ist nicht zuletzt auch eine Geschichte der Wiener Juden. Als Großindustrielle und Bankiers konnten sie die teuren Grundstücke am Prachtboulevard kaufen. So manche Familie ruht heute auf dem jüdischen Friedhof im Wiener Bezirk Währing. Der verfallene Ort ist derzeit für die Öffentlichkeit gesperrt. Es gibt Bemühungen, ihn wieder herzurichten und für Besucher zu öffnen.

Bis 21.05, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Maler und Sänger Arik Brauer, Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits, Direktor der Volksoper Wien, Robert Meyer, sowie Autorin Anke Stelling. 22.45, ORF 3

22.05 TALK

Willkommen Österreich Stermann und Grissemann versprechen wieder Gags, Gags, Gags und begrüßen Kinderbuchautor Thomas Brezina und Kabarettist und Science-Buster Martin Puntigam. Bis 23.00, ORF 1

22.10 EIN LAND IM FREIEN FALL

Venezuela am Abgrund: Wie man einen Staat zugrunde richtet Von Korruption, Armut, Sanktionen und Hyperinflation erdrückt, steht Venezuela vor dem Kollaps. Im ölreichsten Land der Welt tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen dem amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro und dem selbst aufgerufenen Interimspräsidenten Juan Guaidó. Bis 23.05, Arte

23.00 GEKLINGEL

Bei Anruf Mord (Dial M for Murder, USA 1954, Alfred Hitchcock) Ray Milland will als abgehalfterter Tennisprofi seine Frau ermorden lassen. Der bestellte Mörder hat gegen die scherenschwingende Grace Kelly jedoch das Nachsehen. Also muss ein neuer Plan her: Die Frau soll als Mörderin gehenkt werden. Zeitloser Hitchcock und deshalb ein Klassiker. Bis 0.45, Servus TV