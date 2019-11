Am 15. November erscheint das neue "Pokémon". Fans sind bereits vor dem Release nicht glücklich. Foto: Nintendo

Am 15. November erscheint Pokémon Schwert und Schild – das erste neue Pokémon für Nintendos Hybridkonsole Switch. Bereits vor dem Release gab es Aufregung darüber, dass nicht alle Monster in dem Spiel sind. So fehlen teils auch Fanlieblinge wie Schiggy, Taubsi und Mewtu. Entwickler Game Freak erklärte den Schritt damit, dass man aufgrund der Entwicklungszeit Kompromisse eingehen musste. Nur 400 Pokémon der rund 900 Monster haben es ins Spiel geschafft.

SadSobble

Unverständnis wegen Levelgrenze

Eine weitere Neuerung stößt den Fans der Serie nun ebenso übel auf. So hat der Entwickler offenbar eine Levelgrenze bei zu fangenden Pokémon integriert. Stärkere Monster lassen sich erst fangen, wenn man einen Arenaorden geschafft und einen gewissen Level erreicht hat. Freilaufende Pokémon sind nun nämlich in einer eigenen Zone anzutreffen. Dort finden sich auch deutlich stärkere Monster, die ein ganzes Team vernichten können. Fangen lassen sich diese aber offenbar nicht.

"Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist?"

Die Überarbeitung missfällt vielen Fans der Serie. Im Pokémon-Subreddit diskutieren User über die Entscheidung und sparen nicht mit Kritik an Entwickler Game Freak. "Wer hat bitte gedacht, dass das eine gute Idee ist?", merkt ein Nutzer auf Reddit an. Ein weiterer User zeigt sich ebenso entsetzt: "Ist das ernst gemeint?" Allerdings merkt ein Nutzer an, dass die Entscheidung auch durchaus Sinn ergibt. So wird das Balancing ordentlich durchgewirbelt, wenn man bei dem Spiel ein Monster fängt, das deutlich stärker ist.

Spiel laut Kritikern nur eine Kopie von Vorgänger

Generell wird Pokémon Schwert und Schild bereits vorab kritisch gesehen, nachdem in ersten Streams Gameplay zu sehen war. In einem Posting mit mehr als 4.300 Upvotes schreibt ein User, dass Game Freak offenbar massiv von Pokémon Sonne und Mond kopiert hat, das 2016 für Nintendo 3DS erschien. Zudem soll der Schwierigkeitsgrad durch Auto-Leveling sehr gering ausfallen, da alle Monster bei einem Kampf Erfahrungspunkte erhalten. "Das Spiel hat noch nie so einfach ausgesehen", ärgert sich der Nutzer.

Fans kündigen an, den neuen Ableger nicht zu kaufen

Der von Fans getaufte "Dexit", also der Wegfall einiger Monster, hat bereits für böses Blut zwischen Spielern und dem Entwickler gesorgt. Game Freak soll laut der Community "zu faul" sein, um alle Monster zu integrieren. Im Subreddit häufen sich nach der neuerlichen Kontroverse nun Postings, die dazu aufrufen, das nächste Pokémon nicht zu kaufen, um gegen den Entwickler zu protestieren. Ein Nutzer bedankt sich bei dem Hersteller etwa vorab und sagt, dass er endlich auf ein Pokémon verzichten und stattdessen Digimon spielen wird. (red, 11.11.2019)