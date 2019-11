Mit ihrem Konter "Ok, Boomer" an einen Abgeordneten, der ihre Rede mit Zwischenrufen störte, machte sich die neuseeländische Politikerin Chlöe Swarbrick zum Internet-Star der letzten Tage. Seitdem wird die Phrase inflationär als Antwort auf gefühlt belehrende, herablassende oder besonders konservative Aussagen verwendet.

Das Phänomen zeigt einen gewissen Bruch zwischen jüngeren Generationen, insbesondere der "Generation Z" der heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der Generation ihrer Großeltern, der "Babyboomer", die in den 1950ern und 1960ern auf die Welt kamen. Einen merkbaren Unterschied gibt es, wenn man dem Subreddit "Boomer’s Humor" folgt, etwa beim Humor. Das im vergangenen Frühjahr gegründete Forum hat mittlerweile über 180.000 Mitglieder.

Die gemeine Ehefrau

Während die Jungen sich mit und über Internetmemes amüsieren, dominieren bei den Älteren demnach ganz andere Themen. Ein beliebtes Motiv: Scherze auf Kosten der eigenen Ehefrau, der allerlei Klischees angedichtet werden. Hier schlicht dokumentiert mit Illustrationen und kategorisiert unter "Wife bad".

Facebook-Gefängnis

Auch beliebt: Politik. Wobei der klassische Boomer-Humor es offenbar besonders auf liberal-progressive Positionen abgesehen hat. Demnach droht Gefängnisstrafe für Waffenfotos, Bibelzitate und Sachen, die man ja wohl noch sagen wird dürfen.

Die heutige Jugend

Ein wiederkehrendes Thema ist natürlich auch die sprichwörtliche "Jugend von heute." Im Programm etwa, der kleine Maxi, der die Schultafel ohne einem Joystick nicht bedienen kann. Und hunderte an Witzen über Facebook und Smartphones. Gerade Facebook wird allerdings zunehmend auch Domäne der Boomer, was in den letzten Jahren wiederum zur Abwanderung jüngerer Nutzer geführt hat, das weniger digitale Vernetzung mit seinen Eltern und Großeltern bevorzugt.

Die politische Jugend von heute

Auch genreübergreifende Witze finden sich. Etwa wenn ein überforderter Weihnachtsmann sich den Wünschen eines Mädchens stellt, dass nach einem geschlechtsneutralen, umweltfreundlichen und kulturell vielfältigen Geschenk verlangt. Eine wahre Tragödie für Santa, der gemessen an seinem Bart selbst ein Boomer sein könnte.

Selbstironie

Immerhin, Boomer beherrschen auch eine gewisse Selbstironie. Und damit ermöglicht man auch die Rache des Federviehs an einem gar lüsternen Jäger unter Behelf einer hölzernen Badenixe.

Gadsen

Und mittendrin in dem Sammelsurium aus Ehefrau-Witzen, Jugendbashing und politisch eher mäßig korrekten Schmähs finden sich dann plötzlich völlig harmlose Schmähs über Katzen im Geisterhaus.

Ob sich das Rätsel des Boomer-Humors für die Generation Z durch diese Dokumentation ergründen lässt, bleibt abzuwarten. Zumindest leistet der Subreddit aber einen Beitrag zur Generationenforschung und informiert darüber, welche Themen bei der weihnachtlichen Familienversammlung besser außen vor gelassen werden sollten. (red, 11.11.2019)