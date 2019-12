Nicola Wohlgemuth ist keine Medizinerin. Sie ist eine "Sonnenhexe" und zumindest in der Steiermark als solche bekannt. Und eine echte Hexe hat keine Angst vor Masern, Tollwut oder gar Ebola. In dem von ihr betriebenen Webshop "Solid-Sol" bietet sie Zuckerkügelchen feil, deren Infobroschüren zumindest nahelegen, ein Kraut gegen diese und viele andere Viruserkrankungen zu sein. Die Rostock-Globuli-Viren beinhalten demnach eine "Löschfrequenz der Viren inklusive deren natürlicher und künstlicher Mutationsformen." Wir reden hier von tödlichen Seuchen wie Ebola. Das Produktblatt zu den Globuli gibt recht probate Hinweise für die Anwendung: ein bis drei Globli pro Woche soll jeder einnehmen, der sich in "bedenklicher Umgebung" befindet, wo aber "weit und breit kein infizierter Mensch in Sicht" auszumachen ist. Wer in direktem Kontakt mit Infizierten ist, der muss schon bis zu 15 Zuckerkügelchen täglich zu sich nehmen und sollte der Teufel nicht schlafen und das hämorraghische Fieber uns beuteln, sind fünf Globulis stündlich indiziert. Da ist der Flakon um 30 Euro zwar schnell leer, allerdings verspricht die Broschüre, die "Eindämmung und Bekämpfung des Virus" und die "rasche Ausscheidung der abgetöteten Viren".

Wer skeptisch ist, der lausche den Ausführungen Wohlgemuths zu Herstellung der "frequenzbasierten Medizin-Produkte": "Ich habe eine große Schüssel Wasser, auf die konzentriere ich mich." Na dann, so smart halten wir Ebola und Co also in Schach.

Eine Motorradplakette als energetische Radarwarnung

In dem recht proper gefüllten Webshop gibt es für jeden Anlass etwas. Der leidenschaftliche Motorradfahrer etwa klebt sich die Motorbike-Plakette um schlappe 51 Euro auf die Maschine und ist rundum nicht nur vor Rollsplit, Ölspuren, Wind und Wetter geschützt: "Nicht zu vergessen ist die energetische Radarwarnung, die verhindern soll, dass die Freude am Motorradfahren getrübt wird." Nicht nur, wer bremst verliert, sondern auch, wer nicht in Wohlgemuths Shop einkauft.

Wohlgemuth übt sich auch als Fernheilerin, unter anderem "als Begleitung für Operationen, bei Koma-Patienten, bei akuten Notfällen etc". 91 Euro sind für die Heilung mit Frequenz und auf Distanz zu überweisen, die Therapie läuft dann aber drei mal 24 Stunden. Wohlgemuth bleibt offenbar gerne lang wach, wenn wir krank sind. Wer skeptisch ist ob des Themas Fernheilung, dem entgegnet Wohlgemuth halbwegs schlagfertig: "Man fährt auch nicht zum Radiosender, um sich seine 12 Uhr Nachrichten abzuholen - das geht ja auch ganz einfach, in dem man das Radio zu Hause einschaltet." Wohlgemuth, ihr Bauchladen und ihre Heilkünste, die haben, das müssen wir laut sagen, unser vollstes Vertrauen. (Christian Kreil, 5.12.2019)

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★★

Umtauschgefahr-Faktor: ☆☆☆☆☆

