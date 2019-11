Zweisatzsieg zum Auftakt in der Gruppe "Agassi" bei den ATP Finals in London

Die Faust von Tsitsipas präsentiert für Medwedew. Foto: REUTERS/Toby Melville

London – Griechenlands Jungstar Stefanos Tsitsipas hat bei den ATP-Finals in London mit einem Erfolg gegen den russischen Überflieger Daniil Medwedew überrascht. Der 21-Jährige schlug seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten, mit dem ihn eine besondere Rivalität verbindet, nach 102 Minuten 7:6 (7:5), 6:4. Am Abend (21.00 Uhr/Sky) bekommt es in der Gruppe "Andre Agassi" noch Alexander Zverev mit Rafael Nadal zu tun.

Im sechsten Duell mit Tsitsipas war es für Medwedew die erste Niederlage. Der US-Open-Finalist hatte sich in den vergangenen Monaten in herausragender Form präsentiert und sechs Finalteilnahmen auf der ATP-Tour in Serie verbucht. Tsitsipas hatte den Weltranglistenvierten dennoch für sein vermeintlich "langweiliges" Spiel kritisiert, woraufhin dieser erklärte, er könne Tsitsipas "nicht mehr ernst nehmen".

Der Grieche war nach dem Erfolg entsprechend erfreut: "Das ist einer der bisher wichtigsten Siege in meiner Karriere. Ich habe mich selbst sehr gepusht, an mich geglaubt und gekämpft. Das ist so eine Erleichterung", sagte Tsitsipas.

Im gesamten Match gab nur ein Spieler seinen Aufschlag ab und das war Medwedew zum 4:5 im zweiten Durchgang. Dass der Russe ausgerechnet in London zunächst einmal ausgelassen hat, überrascht. Nach einem frühen Aus in Wimbledon hatte er bei sechs Turnieren nicht weniger als 29 Siege in 32 Matches gefeiert. Zudem führt Medwedew mit 59 Siegen 2019 die Liste der Besten vor Novak Djokovic (54) und Roger Federer sowie Nadal (je 51) an. Dominic Thiem liegt aktuell bei 47 Einzel-Siegen. (sid, APA, 11.11.2019)

Gruppe Andre Agassi:

Montag

Stefanos Tsitsipas (GRE/6) – Daniil Medwedew (RUS/4) 7:6(5), 6:4

Rafael Nadal (ESP/1) vs. Alexander Zverev (GER/7) 21 Uhr

Tabelle:

1. Stefanos Tsitsipas (GRE/6) 1 1 0 2:0 1

. Rafael Nadal (ESP/1) 0 0:0 0

. Daniil Medwedew (RUS/4) 0 0:0 0

4. Alexander Zverev (GER/7) 1 0 1 0:2 0