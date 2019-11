Bleibt weiter am Ruder der ISPA: Harald Kapper. Foto: ISPA/APA-Fotoservice/Hörmandinger

Der Verband der österreichischen Internetwirtschaft hat bei der Generalversammlung der Internet Service Providers Austria (ISPA) den Vorstand für die kommende Vereinsperiode gewählt. Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer des Internet Service Providers kapper.net, wurde als ISPA-Präsident für die vierte Vereinsperiode in Folge bestätigt, wie der Verband am Montag mitteilte.

Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurden Natalie Segur-Cabanac (Hutchison Drei Austria), Georg Chytil (next layer), Peter Oskar Miller (HXS) und Christian Panigl (Universität Wien). Kurt Einzinger (Netvisual) und Nikolaus Futter (Compass-Gruppe) seien wieder durch Kooption in den Vorstand aufgenommen worden.

Herausforderung Copyright

"Im kommenden Jahr wird sich die ISPA mit vielen Themen auseinandersetzen, die von der europäischen Ebene ausgehen", so Kapper. Neben der österreichischen Implementierung der heiß diskutierten EU-Urheberrechtsrichtlinie werde es auch darum gehen, den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EECC) im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes 2020 hierzulande umzusetzen.

"Gespannt verfolgen wir zudem die Vorschläge der EU-Kommission in Bezug auf den anstehenden 'Digital Services Act'", so Kapper mit Blick auf das kommende Jahr. (APA, 11.11.2019)