Die Geschichte der Torta Paradiso beginnt mit einem Mönch aus Pavia. Zeitig in der Früh verließ er das Kloster, um nach wilden Kräutern zu suchen. Doch der Duft eines frisch gebackenen Kuchens lockte ihn an. Und als der Mönch die Bäckerin erblickte, waren die Kräuter völlig vergessen. Das wiederholte sich an den folgenden Tagen. Der Mönch besuchte die Bäckerin statt Kräuter zu sammeln. Der argwöhnische Prior verbot ihm schließlich, das Kloster zu verlassen. Da verarbeitete der unglückliche Mönch seine Sehnsucht in einem Kuchen, der so süß und weich schmeckte wie das Paradies, das er kennengelernt hatte.

Foto: Alessandra Dorigato

Der Marquese, der mit Kuchen warb

Die Fortsetzung der Kuchen-Liebesgeschichte ist glücklicher. Es war der nicht mehr ganz junge Marquese Cusani Visconti, der den besten Konditor von Pavia mit einem Backwerk beauftragte, das so himmlisch schmeckte, dass man damit eine junge Frau betören könnte. Allein, dem Marquese missfielen alle Probekuchen des Konditors. Nur Gott konnte jetzt noch helfen. So lief der Konditor zum Kloster. Hier bekam er das Rezept der Torta Paradiso. Und die schöne, junge Adelige probierte und verliebte sich prompt in den Marquese. Gibt es eine bessere Werbung für einen Kuchen?

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten (für eine Springform mit Ø 24 cm)

200 g Butter bei Raumtemperatur

150 g Kristallzucker

5 ganze Eier

200 g Mehl

200 g Kartoffelstärke

1 Pkg Backpulver

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

1 EL Maraschino oder Marsala

Zubereitung

Die Kuchenform mit Butter einfetten und mit Mehl ausstreuen. Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Butter, Zucker, Salz und Vanilleextrakt zu einer luftigen Masse schlagen. Eier nach und nach sowie den Likör hinzufügen.

Mehl, Stärke sowie Backpulver separat mischen und durchsieben. So vermengen sich die trockenen Zutaten gut und der Kuchen wird nachher locker und flaumig. Mehlmischung vorsichtig unter die Eier-Zucker-Buttermasse heben und in die Backform füllen.

Den Kuchen im Ofen circa 35 Minuten backen. Zahnstochertest machen. Den Kuchen auskühlen lassen und mit Staubzucker bestreut servieren.

Wer es gern üppiger mag, füllt den Kuchen noch mit Schlagobers. Dafür schlagen Sie 300 Gramm Schlagobers fest und mischen ihn vorsichtig mit 70 Gramm Staubzucker. Den Kuchen mittig teilen und mit der Creme füllen.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Und wenn Sie das kräftige Aroma von dunkler Schokolade lieben, probieren Sie auch die Torta Tenerina. Dieser extrem saftige Kuchen überrascht mit einem zartschmelzenden Herz unter einer reschen Oberfläche. (Alessandra Dorigato, 12.11.2019)

