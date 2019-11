Hans Kleer. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Horn – Nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge hat der SV Horn Hans Kleer als neuen Cheftrainer präsentiert. Der Wiener übernahm den Posten von Markus Karner, wie der Tabellenzwölfte der 2. Fußball-Liga am Montag bekanntgab. Kleer betreute Horn bereits in der Saison 2015/16. Zuletzt war der 50-Jährige bis Sommer beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost tätig.

"Die Ergebnisse unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Wir sind überzeugt davon, mit der Bestellung von Hans Kleer wieder an frühere Erfolge anschließen zu können", sagte Horns Sportdirektor Reinhard Vyhnalek. Die Waldviertler haben zuletzt Ende September gegen Lafnitz gewonnen, danach folgte sechs Runden mit nur einem Remis sowie das Aus in der zweiten ÖFB-Cup-Runde gegen Union Gurten.

Kleer erklärte, von der Qualität der Mannschaft überzeugt zu sein. Als Zwölfter liegt Horn nur einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. (APA, 11.11.2019)