Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Weißrusslands Präsidenten Alexander Lukaschenko und das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier im Juni 2018, anlässlich der Gedenkfeier im weißrussischen Blagowschtschina. Foto: APA / BUNDESHEER / CARINA KARLOVITS

Wien/Minsk – Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko besucht am Dienstag Österreich. Es handelt sich um den ersten offiziellen Besuch des autoritären Staatschefs in einem EU-Land seit 2016, als die Sanktionen gegen Weißrussland (Belarus) aufgehoben wurden. Der Langzeitpräsident regiert die ehemalige Sowjetrepublik seit einem Vierteljahrhundert. Lukaschenko trifft mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zusammen.

ORF-Korrespondentin Carola Schneider über den Besuch des Langzeitpräsidenten Weißrusslands Alexander Lukaschenko, der auf Einladung von Bundespräsident Van der Bellen am Dienstag nach Wien kommt. ORF

Themen des Besuchs werden die Erinnerungspolitik – also der Erhalt des Gedenkortes des ehemaligen Nazi-Todeslagers Maly Trostenez – und bilaterale Fragen sein. Laut Präsidentschaftskanzlei wird es auch einen kritischen Dialog über die "problematische Frage der Menschenrechte" geben. Österreich und die EU plädieren für die Abschaffung der Todesstrafe.

Besuch mit Symbolwert

Der weißrussische Polit-Analyst Artjom Shraibman sagte im Ö1-"Morgenjournal", dass Österreich nicht ohne Grund Lukaschenkos erstes Besuchsziel sei. Der Präsident schätze es, dass sich Wien stets für die Aufhebung der EU-Sanktionen stark gemacht habe. Außerdem sei Österreich einer der größten ausländischen Investoren in Weißrussland.

Dem Staatschef ginge es auch darum, zu zeigen, dass er salonfähig geworden sei, so Shraibman. Im Ukraine-Konflikt habe Lukaschenko Minsk zur Verhandlungsplattform gemacht. Auch die weißrussische pro-europäische Opposition äußerste Kritik an der Annäherung der EU an Weißrussland.

Menschenrechtler fordern klare Worte

Auch weißrussische Menschenrechtsaktivisten wünschen sich von Van der Bellen am Dienstag klare Worte zur Menschenrechtslage in Weißrussland. In Wien sollte die Abschaffung Todesstrafe angesprochen werden, sagte Valiantsin Stefanovic von der Menschenrechtsorganisation Wjasna (Viasna). Allein in diesem Jahr wurden zwei verurteilte Schwerverbrecher hingerichtet, teilte die Organisation mit.

Stefanovic betonte, dass Weißrussland das einzige Land in Europa sei, das die Todesstrafe noch anwende. Das Argument der Regierung, dass es ein Referendum zugunsten der Todesstrafe gab, lässt Stefanovic nicht gelten. Die Abstimmung habe 1996 stattgefunden und seither gebe es eine neue Generation in Weißrussland, betonte er.

Kein wirklicher Fortschritt

Außerdem wünscht sich Stefanovic, dass in Wien die erhofften Schritte für eine politische Liberalisierung angesprochen werden, also konkrete gesetzliche Reformen bei den Bürger- und Menschenrechten. Hier beobachten die Experten zwei parallele Prozesse. Einerseits verfolge die Regierung eine sogenannte "softe Praxis". Das bedeute, dass "sie versucht, nicht harte Formen der Repression anzuwenden wie die Festnahme von Demonstrationsteilnehmern oder politische Häftlinge."

Aber andererseits "können wir nicht sagen, dass wir irgendeinen Fortschritt in der Menschenrechtssituation sehen". Die Gesetze seien weiterhin voller Restriktionen bei den Bürgerrechten wie Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Medienfreiheit. NGOs seien "komplett vom Staat kontrolliert", die Regierung blockiere Internetseiten nach Belieben. Außerdem könne die Regierung ihre Toleranz jederzeit wieder zurücknehmen, wie zuletzt im März 2017 als Menschen gegen Strafsteuern für längere Arbeitslosigkeit protestierten, so Stefanovic. (APA, red, 12.11.2019)