Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wurde der von Österreich für den Auslandsoscar eingereichte Film "Joy" von Sudabeh Mortezai über nigerianische Sexarbeiterinnen in Wien vom Bewerb ausgeschlossen. Er enthalte nämlich zu viele englischsprachige Passagen. Laut einer Untersuchung der Academy, aus der der "Hollywood Reporter" zitiert, seien zwei Drittel des Films auf Englisch.

Um für den Auslandsoscar eingereicht werden zu können, muss ein außerhalb der USA gedrehter Film überwiegend in nichtenglischer Sprache gedreht worden sein. Das österreichische Auswahlkomitee wurde laut dem "Hollywood Reporter" am Montag darüber informiert.

Filmladen Filmverleih

2008 hat Stefan Ruzowitzky mit "Die Fälscher" und 2012 Michael Haneke mit "Amour" den Auslandsoscar für Österreich gewonnen.



In den letzten Jahren hatte auch Deutschland seine liebe Not mit dem Auslandsoscar, als Sebastian Schippers in einem Take gedrehter Film "Victoria" wegen zu vieler englischsprachiger Passagen disqualifiziert wurde. (red, 12.11.2019)