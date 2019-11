Man muss es nur richtig machen. Also nicht hektisch zusammenraffend, getrieben von der Angst vor und dem Fokus auf alles, was an Dunklem, Tristem und Negativem kommen könnte. Und vielleicht ja auch wirklich kommen wird. Sondern mit kindlicher Freude an der Schönheit des Augenblicks. An dem, was gerade ist – und was nur bleiben kann, wenn man nicht versucht, es festzuhalten, anzubinden oder gar einzusperren.

Weil Schönes nur bleibt, wenn es frei ist – egal wo, egal wann und egal wie.

Manchmal muss man stehen bleiben, um das zu spüren. Und manchmal laufen. (Thomas Rottenberg, 13.11.2019)