Laut Medienberichten könnte ein Jobabbau bei Magna in Graz anstehen.

Foto: AP/Markus Leodolter

Die Autobranche hat schon bessere Tage erlebt, sie befindet sich in der Krise – laut "Kurier" könnte diese demnächst auch den steirischen Automobilzulieferer Magna treffen. Dem Standort Graz drohe der Abbau von 1.800 Mitarbeitern, meldet die Zeitung unter Berufung auf Insider. Diese Sparmaßnahme solle jedoch erst nach der Landtagswahl am 23. November verkündet werden. Das Unternehmen selbst hält sich bedeckt: ""Wir werden uns an den Gerüchten und Spekulationen nicht beteiligen. Sollte es von unserer Seite etwas zu kommunizieren geben, werden wir dies auch tun. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht der Fall."

Gerüchte seit September



Es sind nicht die ersten derartigen Gerüchte. Am 13. September berichtete bereits die "Krone", dass 700 Jobs am Magna-Standort Graz-Thondorf wackeln. Magna-Europa-Chef Günther Apfalter gab Ende Oktober gegenüber dem ORF bekannt, dass bereits Leiharbeiter abgebaut werden. Laut "Kurier" könnte nun auch ein kleiner Teil der Stammbelegschaft betroffen sein. Insgesamt hat Magna 16.000 Mitarbeiter in der Steiermark, mit Leiharbeitern eingerechnet 9.000 davon in Graz. Im März 2018 lag der Mitarbeiterstand bei etwa 9.700 Beschäftigten.



Apfalter meinte damals zum ORF: "Seit der Krise 2009 sind wir stetig gestiegen, im Prinzip um eineinhalb bis zwei Prozent. Wenn es sich jetzt abflacht oder stagniert, ist das für mich keine Krise – sondern die natürliche Evolution der Wirtschaft."

Anstieg ging zurück



Die dazu passenden Wirtschaftszahlen lieferte der Quartalsbericht Anfang November. Demnach rollten von Jänner bis September in Graz 124.500 Fahrzeuge von den Fließbändern. Das ist zwar ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr, zuletzt war der Anstieg mit sechs Prozent jedoch nicht mehr so stark. Der gesamte Magna-Konzern erzielte heuer wie im zweiten auch im dritten Quartal etwas weniger Verkaufserlöse und ein geringeres operatives Ergebnis – und rutschte unterm Strich im dritten Quartal sogar in die Verlustzone. Das der Magna International Inc. zurechenbare Nettoergebnis lag von Juli bis September mit 233 Millionen Dollar im Minus, nach 554 Millionen Euro Nettogewinn ein Jahr davor.

Pessimistische Auftragslage



Dass trotzdem ein Fahrzeugplus herauskommt, lässt sich vor allem damit erklären, dass zahlreiche Autoproduzenten ihre Fahrzeuge in Graz produzieren lassen. Anfang 2018 starteten etwa das Jaguar-I-Pace- und das Mercedes-Benz-G-Klasse-Programm, seit Ende 2018 läuft das BMW-Z4-Programm und seit Anfang 2019 das Toyota-Supra-Programm. Allerdings habe etwa die Produktion des 5er-BMW zuletzt geschwächelt, zudem läuft dieser Fertigungsvertrag aus, und es ist noch offen, was als Ersatz kommt.

Die überwiegend für deutsche Autobauer produzierende heimische Fahrzeugindustrie ist abhängig von der Konjunktur in Deutschland. Und da diese schwächelte, wäre es möglich, dass die deutschen Autobauer die Aufträge lieber im eigenen Land abwickeln.

Zwar lag die Produktionsleistung der heimischen Fahrzeugindustrie in den ersten fünf Monaten des Jahres mit 8,25 Milliarden Euro um fast ein Fünftel über jener des Vorjahreszeitraums, die Auftragslage stimmte zuletzt allerdings pessimistisch. Denn die Auftragseingänge brachen im selben Zeitraum um fast zehn Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro ein.

Erste Reaktionen



Am Dienstagvormittag trudelten erste Reaktionen auf die Medienberichte ein: "Kein Wunder, dass es die ÖVP mit der Neuwahl so eilig gehabt hat", teilte KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler am Dienstag in einer Aussendung mit. "Denn das Land hat Magna regelmäßig mit Millionenförderungen bedacht. Deshalb wird es auch nicht reichen, wieder nach dem Bund und dem Land zu rufen, um Stiftungen und Sozialpläne zu bezahlen. Der Konzern muss auch selbst Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen.

KPÖ und Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB) hätten die Landesregierung und den ÖGB schon im September aufgefordert, einen Gipfel einzuberufen und zusammen mit dem Magna-Konzern über Alternativen zu beraten. Geschehen sei bisher nichts.

"Es ist hoch an der Zeit, Alternativen zu suchen. Für Graz und die Steiermark steht viel auf dem Spiel. Auf ein Wunder zu hoffen, wird die Arbeitsplätze bei Magna nicht retten. Die Landesregierung muss jetzt die Initiative ergreifen und mit Magna und dem ÖGB einen Plan erarbeiten, um die Abhängigkeit von einer krisengeschüttelten Automobilbranche zu verringern," so Claudia Klimt-Weithaler.

Magna-Betriebsrätin Hilde Tragler vom GLB meinte: "Die Automobilindustrie ist in der Krise. Alleine auf dieses Segment zu setzen, wäre kurzsichtig und nicht im Sinne der Kolleginnen und Kollegen. Es ist an der Zeit, auch über neue Produktionsbereiche nachzudenken. Das ist der Konzern den Beschäftigten schuldig."

Milliardenverlust für Continental



Noch am Dienstag wurde bekannt, dass der zweitgrößte Zulieferer Continental im dritten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren hat. Unterm Strich verbuchte der deutsche Konzern einen Verlust von fast zwei Milliarden Euro. "In den kommenden fünf Jahren rechnen wir ähnlich wie andere Marktteilnehmer nicht damit, dass sich die weltweite Produktion wesentlich beleben wird", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Im dritten Jahresviertel 2019 nahm sie bei Pkws und leichten Nutzfahrzeugen um drei Prozent ab. (red, APA, 12.11.2019)