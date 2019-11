Der italienische Fernsehkonzern hat seine Beteiligung an der Sendergruppe, zu der auch Puls 4 und ATV gehören, auf über 15 Prozent aufgestockt

Die italienische Mediaset könnte ihren Anteil an der deutschen ProSieben-Gruppe weiter erhöhen. Foto: Reuters/Stefano Rellandini

Mailand – Der italienische Fernsehkonzern Mediaset erwägt einem Insider zufolge eine weitere Erhöhung seines Anteils an ProSiebenSat.1. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, aber Mediaset könnte seine Beteiligung an dem deutschen Unternehmen zunächst auf knapp 20 Prozent aufstocken, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Dienstag. Zum Konzern gehören auch die Privatsender Puls 4, Puls24, ATV und ATV 2.

Ein weiterer Insider sagte, die von der Familie des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrollierte Mediaset plane gegenwärtig keine Erhöhung ihres Anteils, für die Zukunft schloss er dies aber nicht aus. Der italienische Fernsehkonzern plane keine Übernahme seines deutschen Konkurrenten, wolle ProSiebenSat.1 aber davon überzeugen, dass eine Vereinbarung über eine engere Verbindung notwendig sei, sagte einer der beiden Insider.

Mediaset hatte am Montagabend mitgeteilt, seine Beteiligung an der Sendergruppe um ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 auf 15,1 von bisher 9,6 Prozent aufgestockt zu haben. Die Tochter Mediaset Espana habe sich weitere 5,5 Prozent gesichert. Den Italienern schwebt ein paneuropäischer Fernsehkonzern vor, um den Internetriesen Netflix und Amazon und deren Streamingangeboten die Stirn bieten zu können.

Bereits im Juni hatte Mediaset eine niederländische Holding mit dem Namen Mediaforeurope gegründet, in der auch der ProSiebenSat.1-Anteil geparkt wurde. (Reuters, 12.11.2019)