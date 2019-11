Am Dienstag gab es Hausdurchsuchungen bei der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG und Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger

Auf der ausgeweiteten Beschuldigtenliste befinden sich jetzt Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger, Ex-Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP), Casinos-Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner und ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Foto: APA / ROBERT JAEGER

Wien – Die Ermittlungen in der Casinos-Austria-Affäre gehen weiter: Am Dienstagvormittag fand eine Hausdurchsuchung bei der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG statt. Das bestätigte die ÖBAG in einer Aussendung. Auch beim früheren Finanzminister Hartwig Löger kam es zu einer Razzia, erfuhr der STANDARD.

Ebenfalls bestätigt wurde, dass es bei der Hausdurchsuchung um die Casinos-Austria-Affäre geht. Die ÖBAG hält 33,24 Prozent an der Casinos Austria AG. Laut STANDARD-Informationen wurde auch die Liste der Beschuldigten deutlich ausgeweitet. Darauf befinden sich nun Löger, Ex-Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP), der stellvertretender Aufsichtsratspräsident bei den Casinos ist, sowie Casinos-Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner und ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Schmid war unter Löger Generalsekretär im Finanzministerium. Die ÖBAG betont, dass sie nicht in die Vorstandsbestellung des Ex-FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo eingebunden gewesen sei.

Davor wurde schon gegen die früheren FPÖ-Granden Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sowie Verantwortliche der Novomatic ermittelt. Alle Genannten haben die Vorwürfe bisher energisch zurückgewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Sidlos Bestellung

Seit einigen Monaten ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um die umstrittene Bestellung Sidlos zum Finanzvorstand des teilstaatlichen Glücksspielunternehmens. Ihm wird vorgeworfen, dafür nicht ausreichend qualifiziert zu sein, der Verdacht des Postenschachers steht im Raum. Sidlo befindet sich bis zum Ende der internen Untersuchung auf Urlaub.

In diesem Zusammenhang kam es im Juli zu Hausdurchsuchungen bei Strache und Gudenus. Im Ibiza-Video war die Rede von Zahlungen von Novomatic, die Staatsanwaltschaft sieht "einen engen Konnex zwischen der FPÖ, dem von der FPÖ geführten Verteidigungsministerium und der Novomatic". Novomatic ist Miteigentümer der Casinos Austria, der Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) und der Novomatic-Chef Harald Neumann trafen einander im Rahmen einer Glücksspielmesse in London.

Anonyme Anzeige

In einer anonymen Anzeige an die Korruptionsstaatsanwaltschaft wird behauptet, Novomatic habe sich mit der Zustimmung zur Bestellung Sidlos die wohlwollende Unterstützung der FPÖ erkauft. Strache und Gudenus würden sich dafür einsetzen, dass Novomatic eine Online-Gaming-Lizenz erhalten soll. Im Gegenzug soll der frühere FPÖ-Bezirksrat Sidlo den Job erhalten haben. (Renate Graber, Andreas Schnauder, 12.11.2019)