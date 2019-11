La Paz – Fußball-Legende Diego Maradona sieht den zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales als Opfer eines "Putsches". "Ich bedaure den organisierten Staatsstreich in Bolivien", schrieb der ehemalige argentinische Fußballspieler am Montag auf der Online-Plattform Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto, das ihn mit Morales im Jahr 2008 zeigt.

Morales sei ein "guter Mensch", der immer für die Ärmsten gearbeitet habe. Maradona hat in der Vergangenheit schon andere linke Politiker wie den Kubaner Fidel Castro und den Venezolaner Hugo Chávez unterstützt. Morales war am Sonntag als Präsident Boliviens zurückgetreten. Am Montag verließ er sein Land in Richtung Mexiko, wo ihm Asyl gewährt wird. (APA, 12.11.2019)