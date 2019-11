Wann haben Sie das letzte Mal in einer Telefonzelle telefoniert? Foto: Christian Fischer Fotografie

In Zeiten der uneingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten geraten sie Stück für Stück in Vergessenheit. Auch wenn sie noch heute an der einen oder anderen Straßenecke ihr trostloses Dasein fristen – Telefonzellen sind Relikte aus einer anderen Zeit. Kaum mehr für ihren ursprünglichen Zweck genutzt, werden einige zu Bücherboxen oder Ladestationen umfunktioniert. Nur in Ausnahmesituationen begibt sich so mancher Passant in eine Zelle und greift zum Hörer, wie User "Gummibandl" berichtet:

Für jüngere Generationen, die mit dem Handy aufgewachsen sind, könnten Telefonzellen ebenso gut in Museen stehen. User "disasta" erzählt von einer Begegnung:

Ganz anders sah die Situation vor noch 25 Jahren aus. Hatte man keinen Festnetzanschluss, war unterwegs oder auf Reisen, war man für jede Telefonzelle dankbar, die einem per Münzeinwurf oder Wertkarte ein Ferngespräch ermöglichte. Oder aber die Telefonzelle diente anderen Zwecken, wie sich User "sans.souci" erinnert:

Welche Erinnerungen haben Sie an Telefonzellen?

Haben Sie diese überhaupt genutzt? Können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal in einer Telefonzelle telefoniert haben? (mawa, 18.11.2019)