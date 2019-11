Unter dem Motto "Gönn dir like nobody is watching" startet die nationale Kampagne

Wien – Unter dem Motto "Gönn dir like nobody is watching" startet die nationale Kampagne von Burger King mit dem Fokus auf Out of Home und Social Media. Kommuniziert werden die neuen Kings Rösti.

Foto: JVM/Donau

Entwickelt hat das Sujet die Agentur Jung von Matt/Donau. (red, 12.11.2019)