In dieser Galerie: 2 Bilder So sieht der neue "Sonic" aus ... Foto: Paramount ... und so der alte. Foto: Paramount

Nachdem der erste Trailer zu "Sonic" für entsetzte Fans gesorgt hatte, erstrahlt der Videospiele-Held in einem gänzlich neuen Look. Die Macher hatten nach den ersten Reaktionen eine Überarbeitung der Figur angekündigt, nun wird das neue Aussehen in einem Video enthüllt. Der Realfilm hätte schon im November 2019 in den Kinosälen starten sollen – nun erscheint der Film mit dem neuen "Sonic" am 14. Februar 2020.

Paramount Pictures

Fans sind begeistert

Die Verschiebung hat sich aber ausgezahlt. In den Kommentaren zu dem ersten Trailer zeigen sich die User sehr angetan von dem neuen Look. "Wenn du merkst, dass sie einfach alles geändert haben. Das ist Perfektion", merkt ein Nutzer an. "Heilige Scheiße, die haben wirklich auf uns gehört", kommentiert ein anderer User freudig. Beim ersten Trailer sah dies noch ganz anders aus, nun konnte man die Fans des Helden zufriedenstellen. (red, 12.11.2019)