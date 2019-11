"The Mandalorian" ist eines der ersten Highlights von Disney+. Foto: Lucasfilms

Derzeit geht es rund in der Streamingwelt. Nur wenig Tage nach Apple TV+ ist nun auch Disney+ an den Start gegangen. Dies allerdings mit einem – aus europäischer Sicht – entscheidenden Schönheitsfehler: Der Disney-Dienst ist vorerst nur in den USA zu haben. Die wenig überraschende Konsequenz zeigt sich derzeit in den Topcharts von Download-Börsen.



Download

Nur wenige Stunden nach dem Start von Disney+ findet die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" bereits rege Verbreitung über Bittorrent. Auf einschlägigen Seiten finden sich gleich mehrere Kopien der ersten Folge in unterschiedlicher Qualität in den Top Ten. "The Mandalorian" ist das große neue Aushängeschild von Disney+. Erzählt wird darin die Geschichte eines Kopfgeldjägers im "Star Wars"-Universum.

Star Wars

Auch sonst nimmt "Star Wars" im Startangebot von Disney+ eine zentrale Rolle ein. So gibt es hier Episode I bis VII der Filme – und zwar zum ersten Mal in 4K mit HDR- und Dolby-Atmos-Support. Auch "Star Wars: Rogue One" wird geboten, während "Solo" und "Episode VIII: The Last Jedi" derzeit noch fehlen.

Apple mit Disney vergleichen

Deutlich weniger Niederschlag in den Online-Tauschbörsen haben übrigens die ersten Serien von Apple TV+ gefunden. Selbst die bisherigen Episoden von "The Morning Show", immerhin die am teuersten produzierte Serie aller Zeiten, laufen hier nur unter ferner liefen. Derzeit scheinen sich die Bittorrent-User mehr für die neue Staffel von "Rick and Morty", "Mr. Robot" und "Watchmen" zu interessieren. Das mag allerdings auch daran liegen, dass Apple TV+ in deutlich mehr Ländern verfügbar und für viele Nutzer derzeit auch kostenlos ist, was den Anreiz zur Piraterie natürlich reduziert. (red, 12.11.2019)