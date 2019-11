Wechsel an der Spitze der "Financial Times": Roula Khalaf folgt auf Lionel Barber. Sie avanciert zur ersten Chefredakteurin in der Geschichte der Wirtschaftszeitung. Foto: Financial Times

Wien/London – Chefredakteurswechsel bei der "Financial Times". Die renommierte Wirtschaftszeitung mit Sitz in London bekommt in ihrer 131-jährigen Geschichte erstmals eine Chefredakteurin: Roula Khalaf folgt Anfang des Jahres auf Lionel Barber, der 34 Jahre für die "Financial Times" arbeitete, 14 davon als Chefredakteur. Das gab das Medium am Dienstag bekannt.

Roula Khalaf begann ihre Karriere bei der "Financial Times" vor 24 Jahren als Nordafrika-Korrespondentin, zuletzt fungierte sie als stellvertretende Chefredakteurin Barbers.

Die "Financial Times" wurde 1888 als Nachfolgerin der "Financial News" (FN) gegründet. Seit dem Jahr 2015 ist sie im Besitz von Nikkei. Die japanische Mediengruppe kaufte das Medium vor vier Jahren um 1,2 Milliarden Euro von Pearson. (red, 12.11.2019)