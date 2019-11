Neu bei Instagram: Reels. Grafik: Facebook

Seit Jahren wiederholt sich dasselbe Spiel: Die Entwickler von Snapchat entwickeln ein neues Feature, woraufhin Facebook ganz zufällig bald danach ähnliches bei Instagram integriert. Eine Taktik die ebenso wenig dezent wie erfolgreich ist. Der Aufstieg von Snapchat konnte so gestoppt werden, während Instagram immer beliebter wird.

Reels

Mittlerweile gibt es aber einen anderen Herausforderer: Tiktok legt derzeit ein rasantes Wachstum hin. Da muss Facebook natürlich gegenhalten, und das tut man auf gewohnte Weise. Unter dem Namen "Reels" ist derzeit ein neues Feature für Instagram Stories in Entwicklung, das einem irgendwie bekannt vorkommt. Können damit doch 15 Sekunden lange Videos aufgenommen und editiert werden. So ist es etwa möglich die Geschwindigkeit anzupassen oder auch Musik zu unterlegen. Zudem kann die Audio-Spur eines anderen Videos übernommen werden – ein Feature, das bei Tiktok "Duet" heißt.

Josh Constine

Mit dieser Neuerung scheint sich auch Facebook der Realität zu stellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine komplett neue Social-Media-App zum Erfolg zu führen. Immerhin hatte es das Unternehmen zuvor bereits mit einer eigenen App namens "Lasso" probiert – ohne Erfolg. Nun nutzt man einfach die Macht von Instagram, um die Nutzer von Tiktok wegzubekommen.

Reaktion

Gegenüber Techcrunch will Facebook diesen Vorwurf allerdings nicht so stehen lassen. Keine zwei Produkte seien jemals wirklich gleich, betont Produktmanager Robby Stein. Und nicht zuletzt sei die Idee Videos mit Musik zu versehen universell. Die meisten Nutzer werden von "Reels" vorerst aber ohnehin noch nichts bemerken. Zunächst testet Facebook das Feature nämlich exklusiv in Brasilien. Wann das Ganze auch in anderen Ländern erhältlich sein soll, verrät das Unternehmen vorerst noch nicht. (red, 12.11.2019)