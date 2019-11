Game simuliert sechsstündigen Langstreckenflug mit all seinen Geschehnissen

Es gibt wohl einige Situationen, die man lieber virtuell als real erlebt. Airplane Mode ist ein Spiel, bei dem ein ganz eigener Ansatz verfolgt wird. Bei dem Game geht es darum, einen Langstreckenflug mit all seinen Seiten zu durchleben. So nimmt man Platz in der Holzklasse, erlebt den Start und die Landung, bekommt Essen serviert und durchlebt eventuell Turbulenzen und Babygeschrei. Auch ein Entertainment-System mit alten Filmen und ein Magazin mit Artikeln, Sudokos und Kreuzworträtseln kann im Flieger genutzt werden.

Sechs Stunden dauert Spiel

Sechs Stunden lang dauert das Spiel insgesamt. Man überfliegt dabei den Atlantik und kann den Flugverlauf auch auf dem Bildschirm mitverfolgen. Die Highlights des Spiels sind wohl "außergewöhnliche" Geschehnisse wie Verspätungen und Probleme mit dem WLAN an Bord. Platz nimmt man übrigens am Fenster. Der Entwickler verspricht, dass jeder Flug anders sein soll: "Lehn dich zurück, entspanne dich, und genieße es."

Bus-Simulation als Vorbild

Als Inspiration für Airplane Mode diente übrigens Desert Bus. Das Spiel dürfte ebenso Mitstreiter um den Titel das langweiligste Game aller Zeiten sein, genießt aber trotzdem mittlerweile Kultfaktor. So ist das Spielprinzip von Desert Bus, dass man mit einem Bus die amerikanische Wüste von Tucson nach Las Vegas durchquert. Acht Stunden lang dauert diese monotone Fahrt. Jährlich finden sich Spieler im Rahmen des Events "Desert Bus for Hope" zusammen, um gemeinsam dieses Erlebnis zu durchleben. Dabei wird Geld für den guten Zweck gesammelt – heuer wurde bereits eine halbe Million Dollar lukriert.

Wann das Spiel erscheint

Airplane Mode kann unterdessen bereits auf Steam auf die eigene Wunschliste gesetzt werden. Das Game erscheint 2020 für PC und Mac OS. Als Publisher agiert der Fernsehsender AMC – es ist das erste Projekt des Unternehmens. Zum Preis des Spiels ist bislang noch nichts bekannt. Interessierte können sich vorab auf der Website für neue Infos über das einmalige Erlebnis anmelden. (dk, 13.11.2019)