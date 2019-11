Die zweite Dekade des noch recht jungen Jahrhunderts kommt in wenigen Wochen zu einem Ende. Da ist es nur naheliegend, wenn man einen Blick zurück wirft – auch auf die Leseentdeckungen der vergangenen zehn Jahre.

Welche Neuzugänge gab es die letzten zehn Jahre in Ihrem Bücherregal? Foto: Getty Images/iStockphoto/clu

Da wäre beispielsweise Elena Ferrantes "Neapolitanische Saga", ein Romanzyklus, der mit "Meine geniale Freundin" im Jahr 2011 seinen Anfang nahm und dessen vierter und letzter Teil, "Die Geschichte des verlorenen Kindes", 2018 erschien. Auch Donna Tartts mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneter Roman "Der Distelfink" aus dem Jahr 2014 blieb vielen in eindrucksvoller Erinnerung. Im STANDARD hieß es über das Buch: "Es wird viel gerätselt und philosophiert in diesem Roman, darüber, wie ein Sinn zu finden sei in diesem so offensichtlich schmerzensreichen Leben. Eine Antwort gibt es nicht; und das ist nur ehrlich. Aber es gibt Sätze, die einen an etwas erinnern, das man möglichst nie vergessen sollte."

Flynn, Murakami, Geiger

Mitten in die Abgründe einer Ehe ging es in Gillian Flynns Thriller "Gone Girl", dessen "diskrete Bosheit" die "New York Times" gar mit den Werken Patricia Highsmiths verglich. Haruki Murakami war ebenfalls produktiv: Er eröffnete die Dekade mit seinem dystopischen Roman "1Q84" und legte bis 2018 noch die Werke "Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki" und "Die Ermordung des Commendatore" nach.

Und auch von österreichischen Autoren bekam man in den letzten zehn Jahren einiges geboten. So wie vom Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger, der seinem Vater mit dem Buch "Der alte König in seinem Exil" ein berührendes Denkmal gesetzt hat. 2018 erschien mit "Unter der Drachenwand" das neueste Werk des Autors, dem DER STANDARD eine "Eindringlichkeit, die diesen Roman so faszinierend und zugleich beklemmend macht" attestiert.

Welche Bücher haben Sie in den letzten zehn Jahren beeindruckt?

Und was hat das Leseerlebnis so besonders gemacht? Welche Autorinnen und Autoren haben Sie in den letzten Jahren besonders gerne gelesen? Teilen Sie Ihre Buchtipps der letzten Dekade im Forum! (aan, 13.11.2019)