Müssen sich zuerst in Gefangenschaft, dann in der Freiheit zurechtfinden: Jack (Jacob Tremblay) und seine Mutter (Brie Larson) in "Raum", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: George Kraychyk

20.15 HERZKRANK

Herzjagen (A/D 2018, Elisabeth Scharang) Die herzkranke Caroline unterzieht sich einer Operation, die völlige Heilung verspricht. Das neue Leben verläuft anders als erhofft. Elisabeth Scharangs Film mit einer bravourösen Martina Gedeck in der Hauptrolle basiert auf Julya Rabinowichs Herznovelle. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DRAMA

Raum (Room, IRL/CAN/GB/USA 2015, Lenny Abrahamson) Für den fünfjährigen Jack und seine Mutter Joy beschränkt sich die Welt auf den Neun-Quadratmeter-Raum, in den sie eingesperrt wurden – bis sie einen Fluchtplan schmieden. Regisseur Lenny Abrahamson lotet in seinem an den Fall F. erinnernden Film eine Mutter-Sohn-Beziehung aus. Bis 22.10, Arte

Trailer zu "Raum". KinoCheck

20.15 THEMENABEND

Die große Nachkriegsshow Mit Regina Schillings erhellendem Film Kulenkampffs Schuhe startet 3sat seinen Nachkriegsshow-Themenabend. In ihrer Doku verwebt die Filmemacherin die Biografien dreier Showmaster mit jener ihres Vaters und liefert eine spannende Medien-, Mentalitäts- und Sozialgeschichte. Um Fernsehshow und Nazi-Trauma: Sprechen, Verdrängen, Unterhalten geht es um 21.45 im anschließenden Talk. Beispiele für "große Nachkriegsshows" gibt es um 22.15 mit einer Aufzeichnung von Hans-Joachim Kulenkampffs Einer wird gewinnen aus dem Jahr 1966 und um 0.00 mit der 75. Folge von Hans Rosenthals Dalli Dalli aus dem Jahr 1978. Bis 1.30, 3sat

22.15 SCIFI-HORROR

Mimic – Angriff der Killerinsekten (USA 1997, Guillermo del Toro) Mutierte Kakerlaken raffen in New York hunderte Kinder dahin. Regisseur Guillermo del Toro (Shape of Water) huldigt seiner Vorliebe für Insekten und dunkle Orte und zieht alle visuellen Register. Bis 0.25, Tele 5

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Syrien – Die Frauenarmee der Kurden Mit der Schlacht um Kobane und dem Sieg über den IS vor vier Jahren wurden die kurdischen Frauentruppen berühmt. Die junge kurdische Guerillakommandantin Jiyan Tolhildan fordert inmitten einer patriarchalen Gesellschaft das Recht auf Gleichstellung ein. Bis 23.20, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Weltjournal +: Kurdistan – Der Traum vom eigenen Staat Der kurdische Autor und Filmemacher Kae Bahar träumt von einem eigenen Kurdenstaat, der als offenes und modernes Land zu mehr Demokratie im Nahen Osten beitragen könnte. Das Weltjournal+ zeigt seinen Film Keine Freunde, aber Berge. Wir werden Zeuge, wie Bahar nach 30 Jahren im Exil in seine Heimat, den Irak, zurückkehrt, wo er als 14-Jähriger von Saddam Husseins Geheimpolizei gefoltert wurde. Bis 0.05, ORF 2

0.05 PRÄSIDENTENGATTIN

Jackie (USA/CHI/F/D/HK 2016, Pablo Lorraín) Jackie Kennedy in den Tagen nach dem tödlichen Attentat auf JFK. Natalie Portman fesselt in der Titelrolle von Pablo Lorraíns Film, der das Zentrum der Macht im Schockzustand zeigt. Bis 1.35, ORF 2

Trailer zu "Jackie". KinoCheck