Ja, wenn sich alles dreht / ja wenn sich alles dreht ....", heißt es beschwingt in einem alten Jacques-Brel-Chanson in der Interpretation des wunderbaren Michael Heltau. Ja, wenn sich nur alles dreht, wenn sich alles bewegt, könnte man heute seufzen. Oder klagen, "solange sich alles dreht". Denn von selbst bewegt sich selten etwas. Weder früher noch heute noch in Zukunft.

Gunnar Fehlau, "333 Tipps für E-Biker". € 12,90,- / 144 Seiten. Delius-Klasing-Verlag, 2019 Foto: Delius-Klasing-Verlag

Vielfach könnte man, im Umgang mit den Ressourcen des Planeten Erde meinen, der Strom komme – wie kleine Kinder glauben – aus der Steckdose. Und das Geld wächst auf Bäumen oder aus dem Bankomaten. Mitnichten. Leider. Wie auch immer. E-Bikes sind im Trend. Der Handel mit strombetriebenen Velos alias Fahrrädern nimmt Fahrt auf. Gerade im Winter. Ist es doch praktischer, sich nicht strampelnd anzustrengen, um von A nach B zu kommen, ohne ein Auto sein Eigen nennen zu müssen – oder sich in ein überfülltes öffentliches Gefährt zwängen zu müssen.

Martin Häußermann, "E-Bike. Modelle – Technik – Fahrspaß. Mit Kaufberatung". € 15,- / 176 Seiten. Delius-Klasing-Verlag, 2019 Foto: Delius-Klasing-Verlag

Gute Tipps

Zwei Ratgeber bei der Auswahl von E-Bikes seien hier ans Herz gelegt: Martin Häußermann erklärt die Welt der E-Bikes, beschreibt Modelle, Technik und den Fahrspaß. Und Autor Gunnar Fehlau gibt gleich 333 Tipps für E-Biker. Damit sollten wohl alle allfälligen möglichen und unmöglichen Fragen beantwortet sein.

Blackout

Oder, um ein anderes Lied aus der Ära des goldenen Wirtschaftswunders zu zitieren: "Stell dir vor, es geht das Licht aus ...". Besser gesagt: der Strom ... Bei einem nicht ganz so unwahrscheinlichen Blackout hieße es wieder, selbst strampeln. Kann der Gesundheit auch nicht schaden. Das steht fest. (Gregor Auenhammer, 13.11.2019)