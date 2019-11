Anne Will (links) und Miriam Meckel gehen getrennte Wege. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Berlin – Die TV-Moderatorin Anne Will (53) und die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel (52) haben ihre Partnerschaft beendet. "Wir haben uns getrennt", hieß es in einer der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorliegenden Erklärung der beiden Frauen. "Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten."

Unterzeichnet sind die Sätze mit beiden Namen: Anne Will und Miriam Meckel. Die ARD-Talkerin und die Verlegerin des Magazins "Ada" galten seit Jahren als prominentes lesbisches Paar. 2007 machten sie die Verbindung bekannt, vor drei Jahren sagten Will und Meckel Ja zu einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. (APA, dpa, 12.11.2019)