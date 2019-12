Cornelius van Lessen kleckert nicht, was die Selbstbeschreibung auf seiner Webseite betrifft. Er ist "der Mann mit dem Röntgenblick für Energien" und auch der "feinstoffliche Virenscanner". Das macht neugierig. Auf einer Esoterikmesse in Innsbruck stattete die Stiftung Gurutest gemeinsam mit der ORF-Sendung "Am Schauplatz" Van Lessen einen Besuch ab. Der Virenscanner kündete keck, dass er mit seinem Blick in den Körper hineinzuschauen imstande ist und allfällige Wehwehchen entdecken und in weiterer Folge auch heilen kann.

Der Proband stellt sich gerne zur Verfügung zu Testzwecken, aus gutem Grund: wenige Woche zuvor hat er einen Lungeninfarkt erlitten, eine Venenthrombose im Bein war die Ursache, an der Wade konnte man das durchaus noch sehen. Van Lessen blickt sehr, sehr angestrengt und scannt den Probanden vom Scheitel bis zu den Zehen abwärts, seinen hölzernen Zauberstab hält er dabei in Händen. Er findet nichts. Die Stiftung Gurutest ist nicht sonderlich überrascht. Vermutlich hat Van Lessen die Linse des Virenscan-Sensors im Trubel der Messehalle nicht sauber geputzt. So enttäuschend die Empirie auch sein mag, theoretisch ist Van Lessen top. Auf seiner Webseite lesen wir: "Erleben sie energetisches Heilen. Wenn sie Wunder erleben wollen, wie z. B. Löschung von Schmerzen kommen sie zu mir. Wie es genau wirkt erschließt sich mir auch nicht in allen Details."

Mar Tina

Ein Fleischspieß im Kopf - den kann selbst ein fehleranfälliger Virenscanner nicht übersehen. Foto: Medical News Network/AP

Feinstofflicher Virenscan

Die Kosten für die Behandlungen beim deutschen Feinstoffexperten sind dagegen in allen Details angegeben: 150 Euro kostet die "Wochenbetreuung" bei unserem Heiler mit dem etwas unscharfen Blick. Das ist durchaus ein Schnäppchen und vor allem: ein exklusives Geschenk, denn auf dem Feld des feinstofflichen Virenscannens tummelt sich kein zweiter Scharlatan. Van Lessen sagt über sich: "Es gibt auf dieser Welt keinen zweiten Virenscanner. (...) Man darf, wenn man zu mir kommt, ein Wunder erwarten. Wenn es gut läuft, hast Du am Ende keine Schmerzen mehr oder keine seelischen Probleme oder beides." (Christian Kreil, 12.12.2019)

Cornelius van Lessen

Leuchtende Augen Faktor: ★★☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk Tauglichkeits Faktor: ★★★★★

Umtauschgefahr Faktor: ★★★★☆

Türchen im Kalender