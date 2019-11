Elektroautohersteller will auch Ingenieurs- und Designzentrum in Deutschland ansiedeln

In dieser Galerie: 2 Bilder Auch in chinesischen Schanghai entsteht eine Tesla-Fabrik. Foto: APA/AFP Elon Musk bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads". Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin/Palo Alto (Kalifornien) – Der US-Elektroautobauer Tesla will im Umland von Berlin eine Fabrik bauen. Das kündigte Unternehmenschef Elon Musk am Dienstagabend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" in Berlin an. Die "Gigafactory 4" soll in der Nähe des neuen Flughafens entstehen. Außerdem soll in der deutschen Hauptstadt ein Ingenieurs- und Designzentrum angesiedelt werden.

Der Elektroautopionier hatte zuvor angekündigt, in Kürze den Standort seiner europäischen Fertigungsanlage bekanntzugeben, in der ab 2021 produziert werden soll. Tesla, das bisher in der Heimat USA produziert, zieht derzeit eine Fabrik in China hoch. (APA, dpa, Reuters, 12.11.2019)