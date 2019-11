Jetzt im Herbst wird’s zwar dunkel und grau. Dafür ist endlich Maronizeit! In der Redaktion sehr beliebt sind die mit Maroni gefüllten Schokoherzen

Groß

Foto: Heidi Seywald

Optisch macht dieser Proband was her. Er ist der größte im Test, die Oberfläche der Schokoladenhülle glänzt perfekt. An Maronimasse wurde nicht gespart, das Herz ist nicht nur damit gefüllt, sondern auch außen damit garniert. Die Farce ist sehr hell, vergleichsweise grob und schmeckt etwas gallig sowie rumlastig. Ein Testteilnehmer meinte, Kunststoffaromen wahrzunehmen.

Aida, Schokomaroni, 2,90 Euro pro Stück

3 von 6 Punkten





Flach

Foto: Heidi Seywald

Diese Maroniherzen sind eher Maronitropfen. Dafür wurden die flachen Dinger offensichtlich handgefertigt. Die Schokolade knackt beim Reinbeißen und schmeckt angenehm zartbitter. Die Maronimasse ist mit ihrem warmen Braunton vergleichsweise dunkel, ihre Konsistenz wird von den Testteilnehmern als fein-cremig beschrieben, ihr Geschmack als buttrig und rumlastig.

Altmann & Kühne, Maroni, 3,20 Euro pro Stück

4 von 6 Punkten





Uneben

Foto: Heidi Seywald

Die Oberfläche ist uneben, die Herzform gut erkennbar. Dank der vergleichsweise geringen Größe landen diese Schokomaroni fast mit einem Happen im Mund. Dort werden sie gefühlt immer mehr. Das liegt an der Konsistenz, die von den Testteilnehmern als mehlig-trocken beschrieben wird. Geschmacklich lassen sich Nougat- und Rumnoten ausmachen.

Confiserie Heindl, Schokomaroni, 14 Stück, 7,80 Euro (0,55 Euro pro Stück)

4 von 6 Punkten





Perfekt

Foto: Heidi Seywald

Die Oberfläche ist zwar leicht grießig, ansonsten beschreiben die Testteilnehmer diesen Probanden als perfekt: die pralle Herzform, das Knackgeräusch beim ersten Biss, das Verhältnis zwischen Schokoladenhülle und Maronifülle. Diese zeichnet sich durch samtige Cremigkeit und harmonischen Geschmack aus, der neben Edelkastanie auch Vanillearomen umfasst.

Oberlaa, Maroniherz, 3,– Euro pro Stück

6 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 19.11.2019)