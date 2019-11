Präsente für die Teuerste

Adventkalender von Tiffany & Co. Foto: Hersteller, Lukas Friesenbichler

Weihnachten ist das Fest des Konsums. Wer schon im Advent in die Vollen gehen will, kann das mit dem Adventkalender von Tiffany & Co. tun. Vom Parfum über ein Schreibset bis hin zu diamantbesetzten Ohrringen bekommt die Dame von Welt alles, was das materialistische Herz begehrt. Das Ganze hat seinen Preis. Mehr als 100.000 Euro muss man für den Adventkalender hinblättern – wenn man überhaupt einen bekommt. Er ist nämlich auf nur vier Stück limitiert. (Michael Steingruber)

Würziges Doppel für die Vorweihnachtszeit

Adventkalender von Sonnentor Foto: Hersteller, Lukas Friesenbichler

Beim Adventkalender von Sonnentor handelt es sich quasi um einen Hybridkalender. Da gibt es einerseits außen auf der Schachtel die klassischen Türchen, die beim Öffnen ein Motiv enthalten. Im Inneren befinden sich 24 Gewürzmischungen von Ras el Hanout bis Kardamom Latte. Die lassen sich beispielsweise als Inspiration für den täglichen Menüplan verwenden. Zusätzlich gibt es ab Dezember auf einer eigenen Webseite Rezepte für die Gewürze aus dem Kalender. 14,90 Euro (Petra Eder)

24 Höhepunkte bis Weihnachten

Adventkalender von Amorelie Foto: Hersteller, Lukas Friesenbichler

Als Kind wollte man immer gleich alle Türchen des Adventkalenders aufmachen, um die gesamte Schoko auf einmal zu verputzen. Gut möglich, dass es manchem mit dem Adventkalender von Amorelie ähnlich ergeht. Der ist mit allerlei sinnlichem Spielzeug gefüllt, was das Warten auf das Christkind zu einer sexy Angelegenheit macht. Die "Classic"-Version richtet sich an Paare, die Penisring & Co entdecken wollen. Es gibt auch Versionen für "Fortgeschrittene" und Singles. Ab 99 Euro (Markus Böhm)

Natürlich gepflegt zur Bescherung

"Beauty Adventkalender" von Dr. Hauschka Foto: Hersteller, Lukas Friesenbichler

24 kleine Pflegerituale stellt dieser "Beauty Adventkalender" der auf Naturkosmetik spezialisierten Marke Dr. Hauschka in Aussicht. So verbergen sich hinter jedem Türchen Pflegeprodukte für Gesicht und Körper, die frei sind von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen. Die Rohstoffe stammen, wann immer möglich, aus kontrolliert-biologischem oder biologisch-dynamischem Anbau, werden unter fairen Bedingungen gewonnen, Tierversuche sind sowieso tabu. 55 Euro (Markus Böhm)

Viele bunte Steinchen

Lego City Adventkalender Foto: Hersteller, Lukas Friesenbichler

Wie soll man bloß die laaange Zeit bis zum 24. Dezember totschlagen, bis es die großen Geschenke gibt? Die 24 kleinen Präsente, die sich im "Lego City Adventkalender" verbergen, könnten eine Antwort auf diese drängende Frage des Nachwuchses sein. Insgesamt 234 Teile sind es, die zusammengebaut werden wollen, darunter ein Schneemobil, ein Teleskop u. v. m. Mit sieben Minifiguren und einer Husky-Figur ergibt das schließlich ein winterlich-weihnachtliches Ensemble. 19.99 Euro (Markus Böhm)

