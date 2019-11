Übernehmen die Theodor Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus an der Uni Wien: Bastian Obermayer (li.) und Frederik Obermaier. Foto: Stephanie Füssenich

Wien – Jene Journalisten der "Süddeutschen Zeitung", die über das folgenreiche Ibiza-Video berichtet haben, werden nun an der Uni Wien unterrichten. Bastian Obermayer und Frederik Obermaier übernehmen die Theodor Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus 2019 am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, teilte die Uni am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die beiden Journalisten werden zum Thema "Enthüllungsjournalismus – was steckt dahinter?" sprechen. Termine sind am 2., 9., und 16. Dezember dieses Jahres von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Audimax der Universität Wien. (APA, 13.11.2019)