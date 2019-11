"Pokémon Schwert und Schild" soll komplett überarbeitete "Pokémon"-Modelle mit sich bringen. Dafür wurden allerdings auch einige Monster aus dem Pokédex gestrichen. Foto: Nintendo

Seit Tagen stehen Pokémon-Fans mit Entwickler Game Freak erneut auf Kriegsfuß. Die Aufregung nahm seinen Anfang rund um die E3 2019. Damals kündigte das japanische Studio an, dass man bei Pokémon Schwert und Schild einige Monster gestrichen habe. Von den rund 900 Pokémon haben es nur 400 ins Spiel geschafft. Game Freak erklärte den Schritt damit, dass man aufgrund der kurzen Entwicklungszeit Kompromisse eingehen musste.

Dataminer haben die Modelle der verschiedenen Versionen verglichen. Foto: Nintendo

#GameFreakLied trendet

Als vor Tagen dann eine Liste mit all den Monstern entwischte, wurde die Aufregung erneut entfacht. So fehlen offenbar auch einige Publikumslieblinge wie Schiggy, Taubsi und Mewtu. Dass bei dem Spiel nun auch eine Levelgrenze für zu fangende Pokémon dabei ist, erzürnte die Community umso mehr. Nun wollen die Fans der Reihe bewiesen haben, dass Game Freak sie angelogen hat. Unter dem Hashtag #GameFreakLied wüten sie in den sozialen Netzwerken.

Wütend wegen Wiederverwendung

Der Vorwurf der Community ist, dass der Entwickler die Modelle der Monster einfach von Pokémon Sonne und Mond wiederverwendet hat. Als Beweis haben Dataminer Gegenüberstellungen der unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Prinzipiell ist die Wiederverwendung von Objekten in der Entwicklung von Spielen nicht außergewöhnliches – im konkreten Fall fühlen sich die Spieler allerdings belogen.

Alle Modelle sollen neu gestaltet sein

So erklärte die Spieleschmiede selbst, dass man bei dem neuen Pokémon für Nintendo Switch alle Modelle komplett neu entworfen hatte. Dies wurde auch als Begründung für die unpopuläre Limitierung des Pokedex genannt. Bereits bei Pokémon Sonne und Mond soll dies eine riesige Herausforderung gewesen sein, weshalb man bei der neuen Version entschieden hatte, die Sammlung generell zu limitieren.

Nintendo DE

Was Spieler beim neuen Pokémon erwartet

Ob die neuerliche Aufregung nun Game Freak zum Umdenken bewegt, ist höchst unwahrscheinlich. Pokémon Schwert und Schild ist eines der meisterwarteten Games für Nintendo Switch. Zu den Neuerungen zählt ein riesiges Open-World-Areal mit freilaufenden Monstern und das Dynamax-Feature – eine Option, Pokémon kurzzeitig eine ordentliche Wertesteigerung zu verpassen. Die Welt von Pokémon Schwert und Schild ist Großbritannien nachempfunden. Das Spiel erscheint am 15. November 2019. (dk, 13.11.2019)