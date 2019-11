Startet am 19. November mit einer neuen Talkshow auf Puls 24: Arabella Kiesbauer. Foto: APA/dpa/Jörg Carstensen

Wien – Comeback von Arabella Kiesbauer auf Puls 24: Ab 19. November präsentiert die TV-Moderatorin immer am Dienstag ein neues Talk-Format. Die Premiere von "Die Arabella Kiesbauer Show" steht im Zeichen des internationalen Männertages. Zur Klärung der Frage "Wann ist ein Mann ein Mann?" erwartet Kiesbauer die Gäste Sonya Kraus, Matthias Strolz, Dagmar Koller und Maximilian Pütz.

"Reden ist Leben. Sich auszutauschen, die Meinung anderer einzuholen und damit seinen Horizont zu erweitern ist für mich das Reizvolle am Talk", erklärte Kiesbauer am Mittwoch in einer Aussendung. Die Auftaktsendung am 19. November auf Puls 24 beginnt um 21.45 Uhr, für die weiteren Folgen ist als Beginnzeit 21 Uhr vorgesehen. (red, 13.11.2019)