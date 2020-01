Pro

von Anne Feldkamp

Mein erstes Mal war mit 14 in einer holzvertäfelten Jugendherberge in Obertauern. Die Teller wurden hier durch eine Durchreiche geschoben: "Kaiserschmarrn!" Vor mir lag ein angebranntes Gemetzel aus Teig und Rosinen, begraben unter einer Schicht Puderzucker. Ich arbeitete mich durch bis zum Boden, die 21 Rosinen wurden fein säuberlich in eine Serviette entsorgt. Zehn Tage später kehrte ich aus dem Skiurlaub nach Deutschland zurück, ohne dem Schmarrn eine weitere Chance gegeben zu haben.

Heute weiß ich: Beim zweiten Mal tut’s gar nicht mehr so weh. Noch besser – es kommt jetzt einem Bekenntnis zur Unvernunft gleich, das üppige Gemisch (Milch! Eier! Zucker!) zur Hauptattraktion auf dem Teller zu erklären.

Als ansonsten ziemlich vernünftige Vegetarierin genieße ich nun hie und da das Gefühl, das Gemüse links liegenzulassen. Und mich ungehemmt durch Mohnnudeln, Milchrahmstrudel oder Salzburger Nockerln zu löffeln. Nur die Rosinen, die landen noch immer in der Serviette.