Wer das Ad-Tracking ausschalten will, findet die Option in den Einstellungen im Untermenü Datenschutz –> Werbung. Foto: DER STANDARD/Pichler

In der Vermarktung seiner Smartphones hat sich Apple zuletzt das Thema Datenschutz groß auf die Fahnen geschrieben. Verschlüsselung für iMessage, kein Aufheben von abgefragten Routen in Maps oder eingeschränktes Tracking im Browser Safari sollen das iPhone zum Gerät der Wahl für Nutzer sein, die ihre Privatsphäre schützen wollen.

Ein Versprechen, das nun allerdings von Mozilla angezweifelt wird. Die Organisation, die auch hinter dem Firefox-Browser steht, wirft Apple vor, mit seinen Angaben nicht ganz ehrlich zu sein. Eine Umfrage zeigt zudem, dass es offenbar Wissenslücken unter iPhone-Usern gibt, wenn es um Datenschutz geht.

Apple preist seine Produkte gerne mit starkem Datenschutz an. Apple

Jeder zweite Teilnehmer wusste nicht vom Tracking

Insgesamt 1.007 Smartphone-Besitzer hat man im vergangenen Oktober in den USA befragt. Die Hälfte der darunter befindlichen iPhone-User wusste nicht, dass ihre Appaktivitäten auf dem Handy über einen sogenannten "Identifier for Advertisers" (IDFA) nachverfolgt und an Dritte übermittelt werden. Er dient zur individualisierten Anzeige von Werbung.

Aus der Untersuchung ging ebenfalls hervor, dass von den Nutzern, die über IDFA informiert waren, wiederum 61 Prozent nicht wussten, wie dieses Tracking deaktiviert werden kann. 54 Prozent der iPhone-Nutzer würden es zudem bevorzugen, dass der IDFA regelmäßig erneuert wird, da es dies den Werbetreibenden erschwert, langfristig Profile über User anzulegen. Immerhin 57 Prozent aller Teilnehmer sorgen sich, dass Apps und Webseiten ihr Verhalten nachverfolgen.

Monatliche Erneuerung gefordert

Mozilla beschreibt das Verhalten von IDFA wie "einen Verkäufer, der einem von Geschäft zu Geschäft nachläuft und sich aufschreibt, was man ansieht". In einer Petition fordert man den iPhone-Hersteller nun auf, einmal monatlich den bestehenden IDFA mit einer neuen Tracking-ID zu ersetzen. Dies würde die Analysemöglichkeiten der Werbefirmen deutlich einschränken, dennoch könne man immer noch relevante Werbung anzeigen, was für viele Nutzer ein deutlich besserer Schutz ihrer Privatsphäre wäre.

Wer darauf nicht warten möchte, kann das Tracking auch komplett deaktivieren. Auf iPhones, iPads und dem iPad Touch findet man die entsprechende Einstellung mit dem Titel "Kein Ad-Tracking" unter Einstellungen –> Datenschutz –> Werbung. Auch eine Zurücksetzung des Identifiers ist dort möglich. (red, 13.11.2019)