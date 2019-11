Cloudgaming-Dienst geht in ausgewählten Ländern an den Start – Österreich ist nicht darunter

Google startet am 19. November in ausgewählten Ländern mit einer eher mageren Auswahl. Foto: Google

Stadia startet am 19. November mit nur zwölf Spielen. Darunter Highlights wie Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey und Destiny 2. Weitere Games sollen noch heuer hinzukommen. Darunter Borderlands 3, Football Manager 2020, GRID und Metro Exodus.

Stadia gibt es in zwei Varianten

Googles Cloudgaming-Dienst gibt es in zwei Varianten: Als Abo und kostenlos. Zahlt man monatlich zehn Euro, können Spiele mit bis zu 4K bei 60 FPS und HDR gestreamt werden. Die Spiele selbst kauft man allerdings – ob diese im Rahmen des Abos vergünstigt sind, ist noch offen. Ohne Abo spielt man in Full-HD-Auflösung.

Basis-Version erst ab 2020

Google peilt mit Stadia einen Start in Wellen an. So können Vorbesteller den Dienst ab dem 19. November nutzen. Erst zwei Wochen später wird der Dienst dann für alle in den ausgewählten Launch-Ländern nutzbar sein – vorerst allerdings nur die Premium-Variante. Die kostenlose Basis-Version ist erst ab 2020 verfügbar.

In diesen Ländern startet das Spiel

Stadia startet in Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Großbritannien und USA. Wann der Dienst in Österreich startet, ist noch unbekannt. (dk, 13.11.2019)