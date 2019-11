Nutzer spürten Spielfigur in Spieldateien auf – offiziell hat es die Frau nicht ins Game geschafft

"Red Dead Redemption 2"-Nutzer haben die Prinzessin endlich aufgespürt. Foto: Rockstar Games

Bei Red Dead Redemption 2 wird man immer wieder mit einer gewissen Prinzessin konfrontiert. So gibt es im Spiel sogar Hinweise auf die Spielfigur inklusive Lösegeld – gefunden wurde die Frau aber bislang nicht. Mit dem Release der PC-Version hat sich dies nun aber geändert. So fanden Nutzer die Prinzessin in den Spieldateien von Red Dead Redemption 2.

MrBossFTW

Prinzessin auch ins Spiel geladen

Dort heißt die Figur "IKZ". Spieler haben es auch geschafft, dass sie diese ins Game laden. Möglicherweise hat Entwickler Rockstar Games also die Prinzessin letztlich aus dem Spiel entfernt oder es handelt es sich um ein Easter Egg. Im Western-Epos finden sich ja zuhauf derartiger Überraschungen. (red, 13.11.2019)