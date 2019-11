Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

"Schüler können künftig Lehrer bundesweit online mit Sternen bewerten, so wie Uber-Fahrgäste ihren Fahrer oder Airbnb-Mieter ihre Wohnungen" – so wird eine neue App angekündigt, die am Freitag online gehen soll.

Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger kündigte bereits an, die App rechtlich prüfen zu lassen, da er Bedenken hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes hat. Bildungsministerin Iris Rauskala will die geplante App noch nicht bewerten. Das Ministerium arbeite aber im Zusammenhang mit der Bildungsreform bereits an einer Schulevaluation und Feedback.

Was sagt die STANDARD-Community zur App?

Poster "Eli_3" findet Bewertung prinzipiell nicht schlecht, sieht aber auch Probleme bei der App:

User "Vielleicht, aber..." berichtet von seinem persönlichen Klassenbuch für Lehrer:

Lehrer bewerten Schüler, daher sollten auch Schüler Lehrer bewerten können, schreibt Poster "Einhirn":

Bewertung sollte möglich sein, aber vertraulich, so User "Querlulix":

"Ein Schüler ist eben kein Kunde", so die Argumentation von Poster "Elida" gegen die Beurteilungs-App:

Braucht es eine Beurteilung für Lehrkräfte?

Wie könnte qualifizierte Schul- und Lehrkraftevaluation ausschauen? Wo sehen Sie Schwierigkeiten? Sind Schülerinnen und Schüler überhaupt in der Lage, ihre Lehrkräfte objektiv zu beurteilen? Wie stehen Sie als Lehrkräfte, Eltern oder Schüler zu dem Thema? (wohl, 15.11.2019)