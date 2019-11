Bekommt eine Rehkitz-Trophäe: Sarah Connor. Foto: APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Baden-Baden – Die Sängerin Sarah Connor wird mit einem Bambi in der Kategorie Musik National ausgezeichnet. Die 39-Jährige ist nach Überzeugung der Jury ein "Kraftwerk mit Herz und Power ohne Ende", wie Hubert Burda Media am Mittwoch mitteilte. Die belgische Königin Mathilde (46) erhält den Bambi in der Kategorie Charity.

Seit mehr als 18 Jahren verfolge Connor eine erfolgreiche Musikkarriere und werde von ihren Fans für ihre einzigartige Stimme und ihre ehrlichen Worte geliebt, heißt es in der Mitteilung der Jury. Seitdem die 39-Jährige auf Deutsch singe, begeistere ihre Musik mehr Menschen denn je. Das zeige auch ihr neues Album "Herz Kraft Werke", das Platz eins der Albumcharts erobert habe. Die ausgekoppelte Single "Vincent" sei ein Song über einen schwulen Burschen in der Pubertät und ein Plädoyer für Liebe und Toleranz. Das Lied habe zu einer öffentlicher Diskussion geführt und positive Reaktionen ausgelöst.

Der Bambi ist nach Angaben der Organisatoren der traditionsreichste deutsche Medienpreis. Der Verlag Burda ("Bunte", "Focus") verleiht die Rehkitz-Trophäe jährlich seit 1948. (APA/dpa, 13.11.2019)