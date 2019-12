Unerfüllter Kinderwunsch ist für viele Paare eine große Belastung. Die "kalte Apparate- und Schulmedizin" hält für solche Fälle unter anderem In-vitro-Fertilisation bereit. Doch es geht auch billiger, unkomplizierter und romantischer. Das Unternehmen L&S Nutrition vertreibt Mutter- und Vaterglück-Globuli in der Kombi um 34,90 Euro. Die Produktinfo ist recht eindeutig: "Sie haben einen unerfüllten Kinderwunsch und wollen endlich schwanger werden? Träumen Sie schon länger von Ihrem eigenen Baby? (…) Damit Ihrem Kinderwunsch nichts mehr im Weg steht." Bei Paaren, in denen nur die Frau Verantwortung zu übernehmen bereit ist, bieten sich die "radionisch informierten" Globuli "Baby Traum" des Herstellers "Natur Total" an: "Globuli für Kinderwunsch und Schwangerschaft."

Mutterglück-Globuli von Spagyra: Frau kann's ja mal probieren!

Das Pharmaunternehmen "Spagyra", führt ebenfalls "Mutterglück"-Globuli im Angebot, das Fläschchen findet man bereits um sieben Euro im Angebot diverser Webshops. Detaillierte Infos zu den Globuli findet man auf der Webseite des Herstellers nicht, eine Nachfrage wird per E-Mail vom Unternehmens zunächst eindeutig beantwortet: "Die Globuli dienen nicht zur Erhöhung der Empfängnisfähigkeit." Auf einem Produktblatt ist indes zu lesen, dass der Mutterglück-Zauber – unter anderem – "Versuchsweise bei Kinderlosigkeit" indiziert ist. Liebes Unternehmen, hier geht es um die Sorgen von kinderlosen Paaren, da könnte das Produktmarketing doch ein wenig sorgfältiger arbeiten und unzweideutiger informieren. Was heißt denn bitte "Versuchsweise"?

Der Hersteller Spagyra orakelt: "Versuchsweise bei Kinderlosigkeit" seien die Globuli einzunehmen. Foto: Christian Buggisch

Das Unternehmen in Grödig schüttelt von Hand

Das Unternehmen mit Sitz in Grödig ist Hersteller und Zulieferer für Apotheken und bietet auch "Lohnfertigung für unterschiedliche homöopathische Unternehmen". Das Unternehmen mixt seine Zaubermittel "bis zur zweihundertsten Potenz klassisch von Hand". Bei Hoch- und Höchstpotenzen arbeitet Spagyra auch mit einer "eigens entwickelten pneumatischen Potenzieranlage". Vermutlich, damit sich beim Schütteln keiner einen Tennisarm holt.

Ärzte mit homöopathischer Wunschkind-Therapie

Der eine oder andere Arzt will das sanftmedizinische Feld von Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch nicht-pharmazeutischen Unternehmen und deren Produkten überlassen. Der Linzer Allgemeinmediziner und Homöopath Peter Sedlacek listet auf seiner Webseite "Unerfüllten Kinderwunsch" als einen seiner Schwerpunkte auf.

Mit Homöopathie zum Mutterglück? Foto: Getty Images/iStockphoto/amoklv

Der Arzt empfiehlt, für eine homöopathische Kinderwunsch-Behandlung einen Zeitraum von etwa neun Monaten einzuplanen. "In diesen 9 Monaten kann die Homöopathie wirken, Energie und Stimmung bessern sich, die Patientin erholt sich und es kann oft schon zu einer spontanen Befruchtung kommen." Falls nicht, übergibt der Arzt auch gerne das Staffelholz zurück an die Kollegen vom Fach: Da zeige – so die Erfahrung – der homöopathischen Ritus spätestens Wirkung, da "der Organismus so weit gestärkt wurde, dass die nächste In-Vitro-Fertilisation oft erfolgreich verläuft." (Christian Kreil, 3.12.2019)

