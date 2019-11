Logo: Bauer Media Group

Hamburg – Eine weitere Reduktion steht dem deutschen Jugendmagazin "Bravo" ins Haus: Die Zeitschrift erscheint künftig nur noch einmal im Monat, gab der Bauer-Verlag am Mittwoch bekannt. Geplant ist ein Ausbau der Bereiche Video und Online. Für die Printversion, die zuletzt alle 14 Tage erschien, sind über das gesamte Jahr 13 Ausgaben geplant.

Die Bauer Media Group reagiert damit laut DWDL.de erneut auf schwindenden Zahlen: In den vergangenen 20 Jahren habe "Bravo" mehr als 90 Prozent der verkauften Auflage verloren. 2014 wurde von einem wöchentlichen auf einen 14-tägigen Erscheinungsrhythmus umgestellt. Dennoch wurden im dritten Quartal dieses Jahres nur noch rund 77.000 Hefte verkauft, im Jahr davor seien es noch mehr als 100.000 gewesen.

"Der strategische Ausbau in die Wachstumsbereiche Digital und Bewegtbild ist eine Investition in die Zukunft unserer starken Marke 'Bravo'", heißt es nun seitens der Bauer-Gruppe. "Bravo" verfüge zwar über eine "extrem hohe Beliebtheit und Vertrauen bei den Jugendlichen – aber Teenager sind längst nicht so markentreu wie ältere Zielgruppen", so "Bravo"-Verlagsleiter Karsten Binke. (red, 13.11.2019)