Nonnen im Weltraum! Nun Trek! Die Ausgangslage dieses Romans scheint Schrilles erwarten zu lassen – tatsächlich kommt er aber angemessen würdevoll daher. Immerhin bahnt sich hier ein ernsthafter Konflikt an: Mutter Erde versucht wieder einmal die freien Kolonialwelten unters Joch zu zwingen. Und die kleine Schwesternschaft, die mit ihrem Raumschiff zwischen diesen Planeten herumgondelt, um den Kolonisten die Sakramente zu spenden, muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen will.

Foto: Headline Review

Kira Jane Buxton: "Hollow Kingdom"



Eine Zombiekalypse ist per se zwar nicht lustig, doch wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Und das sind nach dem (Un-)Tod der Menschen die Tiere, für die nun die große Freiheit angebrochen ist. Krähenmännchen Shit Turd, der Ich-Erzähler von "Hollow Kingdom", kommentiert die Geschehnisse mit Humor, Sarkasmus und weisen Einsichten – was zu einem Roman führt, der sich mal wie eine Fabel, mal wie "Watership Down" und manchmal auch wie ein Lifestyle-Blog liest.

