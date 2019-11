In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Apple Foto: Apple

Es gibt einen Neuzugang in Apples Macbook-Reihe. Und zwar ein Pro-Modell mit einem 16-Zoll-Bildschirm. Der Laptop bringt neben dem größeren Display auch aktuelle Hardware und verbesserte Lautsprecher mit. Doch die möglicherweise wichtigste Änderung stellt das Keyboard dar.

Nach anhaltenden Beschwerden über Tippgefühl, Verschmutzungen und Fehlfunktionen verabschiedet Apple seine eigene Butterfly-Tastatur bei diesem neuen Rechner. Stattdessen kommt ein Eingabeinstrument mit klassischen Scissor-Switches zum Einsatz.

Lob für "neue" Tastatur

In ersten Hands-ons, etwa bei The Verge, wird diese Änderung bereits gelobt. Die Tastatur bietet demnach ein angenehmes Schreibgefühl und ist dabei recht leise. Dazu strahlt die Beleuchtung nicht mehr seitlich an den Tasten heraus. Apple verspricht zudem, dass sich nun Tasten einzeln austauschen lassen, ohne den kompletten Laptop auseinander nehmen zu müssen.

Foto: Apple

Begrüßt werden auch andere Adaptionen. So gibt es nun wieder die gute, alte Escape-Taste und die Pfeiltasten sind wieder in ihrer "traditionellen" Anordnung in Form eines umgedrehten "T" zu finden. Über der Tastatur residieren die Touchbar und ein Fingerabdruckscanner.

Ab 2.700 Euro

In der Minimalkonfiguration um 2.700 Euro bringt das neue Macbook Pro einen Intel Core-i7 der neunten Generation, 16 GB RAM und eine dezidierte Radeon Pro 5300M-Grafikeinheit mit vier GB RAM mit, die dann zum Einsatz kommt, wenn der im Prozessor integrierte UHD Graphics 630-Chip nicht genug Performance liefern kann. Dazu kommt eine 512 GB fassende und per PCI-Express angebundene SSD.

Verbauen lasse sich aber auch ein Core-i9-Prozessor, bis zu 64 GB RAM und eine Radeon Pro 5500M mit acht GB an eigenem Arbeitsspeicher. Bis zu acht Terabyte an SSD-Speicherplatz lassen sich ebenfalls in den Laptop stopfen.

Sechs Lautsprecher

Der 16-Zoll-Bildschirm bietet eine Auflösung von 3.072 x 1.920 Pixel, was einem Seitenverhältnis von 16:10 entspricht. Es liefert eine Helligkeit von bis zu 500 nits und soll mit hoher Farbechtheit aufwarten. Guten Sound verspricht Apple mithilfe von insgesamt sechs integrierten Lautsprechern, die Dolby Atmos unterstützen. Zur Audioaufzeichnung wurden drei Mikrofone integriert, die "Studioqualität" bieten sollen.

Foto: Apple

Der Laptop beherrscht ac-WLAN und Bluetooth 5.0. Es gibt vier Thunderbolt 3-Anschlüsse und eine 3,5mm-Audioklinke. Der Akku kommt auf eine Kapazität von 100 Wattstunden und soll damit eine Laufzeit von elf Stunden (Szenario: Internetsurfen per WLAN) ermöglichen. Geladen wird er über einen USB-C-Port mit einem Ladegerät, das eine Leistungsauszeichnung von 96 Watt mitbringt.



Abseits der neuen Tastatur gibt es auch Vorschusslorbeeren für die integrierten Lautsprecher. Nach wie vor enttäuschend soll allerdings die integrierte Webcam (720p), die eher mäßige Bildqualität liefern soll.

Bereits bestellbar

Das neue Macbook Pro ist bereits bei Apple online bestellbar. Die Lieferzeit in Österreich wird derzeit mit drei bis fünf Tagen angegeben. Bis Ende der Woche soll der Laptop auch in den Apple Stores verfügbar werden. (red, 13.11.2019)