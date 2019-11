User Patrick K. und Redakteur Daniel Koller höchst konzentriert beim Spielen. Foto: DER STANDARD

DER STANDARD und Activision haben gerufen und die Community geantwortet: Daniel Koller hat gemeinsam mit User Patrick das kürzlich erschienene "Call of Duty: Modern Warfare" auf der Playstation 4 angespielt. Die beiden kämpften Seite an Seite in einer engen Onlinepartie bis zum bitteren Ende. Ob die Partie im neuen "Feuergefecht"-Modus gut für die beiden ausging und wie es User Patrick gefallen hat, erfahren Sie im Video:

