Er ist die Nummer fünf der internationalen Tennisweltrangliste und ein echtes Ausnahmetalent made in Austria. Die Rede ist von Dominic Thiem. Beim aktuellen Saisonfinalturnier in London steht der 26-jährige Niederösterreicher bereits im Halbfinale – nach Erfolgen gegen Roger Federer und Novak Djokovic. Was Thiem im Kreis der Superstars auszeichnet, welches Potenzial noch in ihm steckt und weshalb er dennoch nicht Österreichs Sportler des Jahres ist, erklärt Sportredakteur Florian Vetter. Den Podcast hören Sie hier. (red, 13.11.2019)

Die nächste Nummer eins? Foto: EPA/WILL OLIVER