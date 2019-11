Austria's Next Topmodel 2019: Kandidatin Taibeh. Foto: Puls4/Screenshot

Zehn Jahre "Austria's Next Topmodel" feierte Puls 4 am Dienstag nach dem Finale der aktuellen Staffel vor einer Woche. Wenn es nach den Quoten des Rückblicks geht, war es kein erfolgreiches Jahrzehnt – 41.000 Menschen verfolgten die Sendung um 20.15 zur besten Sendezeit. Marktanteil in der Werbezielgruppe: zwei Prozent. Doch die Werte täuschen – auch wenn die aktuelle Staffel zu den quotenschwächsten des Senders zählt.

Knick nach Staffel sechs, Ausreißer auf ATV

96.000 Menschen (ab zwölf Jahren) sahen Staffel 9 von "Austria's Next Topmodel", nach einem durchaus erfolgreichen Ausflug zu ATV mit im Schnitt 138.000 Zuschauern 2017 nun wieder zu Puls 4 zurückgekehrt. Bei Puls 4 schließt das Modelcasting dort an, wo es sich 2015 für's erste vom pinken Kanal verabschiedete. Staffel 7 auf Puls 4 hatte im Schnitt 95.000 Zuschauer. Und das war ein deutlicher Knick zu den Staffeln davor.

Topmodel-Publikum im Wandel der Zeit

Etwas bewegter die Kurve der Marktanteile seit dem Start in der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen, der deklarierten Hauptzielgruppe von Puls 4.

Im Finale der jüngsten Staffel sahen im Schnitt 106.000 Menschen Kandidatin Taibeh gewinnen – etwas weniger als die 117.000 beim Finale auf ATV 2017 und mehr als bei Staffelschluss 2015 auf Puls 4 mit 90.000 im Schnitt.

In den sechs Staffeln davor schaffte das Finale allerdings im Schnitt zwischen 166.000 (2014) und 207.000 (2011).

Beim Werbepublikum unter 50 hatte die jüngste Finalsendung den geringsten Wert aller neun Staffeln mit 4 Prozent. Die beiden Finali davor kamen hier auf sechs Prozent. Die beiden ersten Staffeln und die sechste 2014 erreichten mit 12 Prozent Spitzenwerte. (fid, 14.11.2019)