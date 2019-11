Mitarbeiter der Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch beim Beseitigen von umgestürzten Bäumen auf der Sölkpaßlandesstraße bei Stein an der Enns in der Steiermark. Foto: APA/BFV LIEZEN/SCHLÜSSLMAYR

Wien – Im Landeskrankenhaus Stolzalpe in der Steiermark sitzen nach dem starken Schneefall vom Mittwoch weiterhin 600 Menschen fest, weil die Zufahrtsstraße durch umgestürzte Bäume und Schnee versperrt ist. 240 Patienten, 280 Mitarbeiter und 70 Teilnehmer einer Fortbildung mussten die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Spital verbringen. An der Räumung der Zufahrtsstraße wird gearbeitet.

Schon am Mittwoch um 09:30 Uhr musste die Straße gesperrt werden. Gegen Mittag wurden aufgrund des starken Schneefalls auch die Gehwege zwischen den einzelnen Häusern des Spitals gesperrt und es kam zu einem Stromausfall. Laufende Operationen mussten deshalb umgehend abgeschlossen werden. Die steirische Krankenanstaltengesellschaft (Kages) versicherte, dass genug Vorräte für die Menschen im Spital zur Verfügung stehen, sie wurden mit Jause und Gertränken versorgt. An der Räumung der Straße wird aktuell gearbeitet. Man hoffe, dass sie gegen Donnerstag Mittag wieder frei sein wird, so ein Sprecher der Kages zum STANDARD.

Umgestürzte Bäume stellen eine Gefahr für Stromleitungen dar und haben in der Steiermark für Stromausfälle gesorgt. Foto: Energie Steiermark

700 Haushalte ohne Strom, Sonnenschein am Donnerstag

Umgestürzte Bäume und Schnee sorgen in anderen Teilen der Steiermark auch für Probleme in der Stromversorgung. 700 Haushalte und 55 Trafostationen sind derzeit ohne Strom, erklärt ein Sprecher von Energie Steiermark. Betroffen sind vor allem die Räume Rohrmoos, Stadl an der Mur, das Ennstal und Mürzzuschlag. Die Schäden seien groß, man arbeite allerdings daran die Stromversorgung wiederherzustellen und hoffe, dass das in den nächsten stunden der Fall sein werde, heißt es von Energie Steiermark.

Auch mehrere Straßen waren unpassierbar. Foto: Energie Steiermark

In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich manchen Tallagen bis zu 50 cm Neuschnee. Am Donnerstag soll sich das Wetter laut Prognosen etwas beruhigen. Verbreitet überwiegt der Sonnenschein und es bleibt trocken. Im Osten gibt es anfangs noch ein paar Restwolken. Inneralpin und in größeren Tälern gibt es auch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Süden verdichten sich am Nachmittag allmählich die Wolken. Der Wind dreht auf Süd und es kommt kräftiger Föhn auf. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. Ab Freitag ist im Südwesten des Landes wieder Starkregen und Schnee in Sicht. Auf den Bergen muss man mit teils großer Lawinengefahr rechnen. (red, 14.11.2019)