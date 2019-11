Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die britische Regierung bereits zwei Mal aufgefordert, einen Kandidaten zu benennen.

Foto: AP/ Ludovic Marin

Brüssel/London – Großbritannien will nach Angaben aus Brüssel vor der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar nominieren. Dies habe London der EU mitgeteilt, sagte ein EU-Sprecher am Donnerstag in Brüssel. Grund sind nach Angaben Londons Konventionen in Großbritannien, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer Parlamentswahl einschränken.

Keine Besetzung wegen Vorwahl-Richtlinien

"Wir haben an die EU geschrieben, um zu bestätigen, dass Großbritannien gemäß Vorwahl-Richtlinien normalerweise keine Nominierungen für internationale Posten in dieser Phase vornehmen sollte.", sagte ein britischer Regierungssprecher am Donnerstag. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die britische Regierung bereits zwei Mal aufgefordert, einen Kandidaten zu benennen.

In Brüssel wird derzeit diskutiert, ob von der Leyens neue Kommission notfalls auch ohne britischen Kommissar starten könnte. Der Amtsantritt der neuen EU-Kommission war ursprünglich bereits zum 1. November geplant. Er musste aber um einen Monat verschoben werden, weil drei Kandidaten aus Frankreich, Rumänien und Ungarn bei der Überprüfung im EU-Parlament gescheitert waren. Auch ein britischer Kommissarsanwärter müsste noch die Parlamentsbefragungen durchlaufen. (red, APA, 14.11.2019)